Ausilio lascia Icardi in attesa

Tocca all’Inter aprire il programma della quarta giornata di campionato, ospitando il Parma, in vista dell’attesissimo ritorno in Champions League, martedì a San Siro contro il Tottenham alle 18.55.

Prima della gara contro gli emiliani, il ds dell’Inter Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport': “Contro il Tottenham sarà difficile, ma in queste settimane era così tanta la voglia e la felicità di essere di nuovo in Champions League che non mi sono onestamente preoccupato degli avversari. Partendo dalla quarta fascia ci aspettavamo un girone difficile, ma lasciamo la preoccupazione ad altri”

Ausilio ha poi fatto il punto sulle trattative per il rinnovo di Icardi: “Non ci sono novità, se non per il fatto che i contatti tra le parti ci sono già da tempo. Queste sono cose normali: si tratta di contratti a lungo termine, con scadenze lunghe, per cui si faranno le cose con calma. Da parte nostra, e da parte del giocatore, c’è la volontà di prolungare questo contratto per cui piano piano arriveremo alla meta".



SPORTAL.IT | 15-09-2018 15:15