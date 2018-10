Ausilio sull'affare Modric a gennaio

Piero Ausilio ha affrontato vari temi legati all’Inter durante la presentazione del libro ‘Medico del calcio’, scritto da Piero Volpi, responsabile medico dei nerazzurri.

Il direttore sportivo della società meneghina ha dichiarato: “Abbiamo iniziato con qualche difficoltà, ma è anche normale quando si cambiano 6-7 giocatori e poi c’è stato il Mondiale e qualcuno aveva bisogno di tempo per riprendere la forma”.

Sul derby: “Siamo consapevoli del lavoro impostato. Se il Milan ha consapevolezza, figuriamoci noi. Stiamo migliorando e ci stiamo giocando al massimo tutte le competizioni. La rosa sta mostrando le sue qualità, vogliamo fare sempre meglio a iniziare dal derby”.

Sugli infortunati: “Brozovic, Vrsaljko, D’Ambrosio sono rimasti ad Appiano a lavorare. Abbiamo avuto una buona collaborazione con la Croazia. Vrsaljko e Brozovic stanno recuperando la condizione. D’Ambrosio ha un’infiammazione al ginocchio ma non è nulla di grave e contiamo di averlo a disposizione già per il derby”.

Su Icardi e Spalletti: “Regalo al mister se arriviamo agli ottavi di Champions League? Lui non bisogno di regali, abbiamo prolungato per altri 3 anni e non è escluso che si possa andare avanti insieme ancora di più perchè stiamo bene. Per quanto riguarda Icardi, da parte nostra c’è la voglia di adeguare e rinnovare il contratto, dall’altra parte c’è collaborazione. E’ possibile che per la fumata bianca ci possano volere dei giorni o anche dei mesi. Invece per il rinnovo di Brozovic è quasi tutto definito”.

Sul mercato a gennaio: “Una risposta al Milan per Paquetà? Ora siamo in fase di scouting come sempre. Se possiamo migliorare la squadra ci faremo trovare pronti, la proprietà è disponibile in tal senso. Modric a gennaio credo sia impossibile, guardiamo ai parametri zero e sappiamo dove cercare, la cosa più importante sarà la qualità”.

SPORTAL.IT | 11-10-2018 20:55