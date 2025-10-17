Inter, su Lookman e Konè finalmente la verità, il retroscena su Neymar in nerazzurro

Il ds nerazzurro ha fornito la sua versione su Lookman e Koné, sulla suggestione Neymar e sulla scelta di puntare su Chivu ed Esposito

Piero Ausilio ha detto la verità, tutta la verità sulle due trattative di mercato più importanti della scorsa estate, quelle per Lookman e per Konè. Spinge forte su Chivu e Pio Esposito, il presente nerazzurro. E su Neymar, il ds rivela: “È una cazzata”.

Ausilio e la verità su Lookman e Koné

Piero Ausilio si è confessato al Corriere dello Sport, interrogato sul mercato dal direttore Ivan Zazzaroni, e ha offerto la sua verità in pasto ai lettori e ai tifosi dell’Inter, che volevano saperne di più sulle trattative di mercato per Ademola Lookman e Manu Koné, i due obiettivi, poi sfumati, dell’estate nerazzurra.

“Per Lookman ci abbiamo provato, ma l’Atalanta è stata irremovibile”, ha subito commentato Ausilio, confermando le difficoltà incontrate nello schiodare Percassi dalla prima e unica richiesta avanzata per cedere l’attaccante nigeriano, quei 60 milioni di euro giudicati esagerati dall’Inter, arrivata fino un’offerta di 55 milioni.

Il niet dell’Atalanta alla proposta nerazzurra (e alla possibilità di cedere Lookman a un club italiano) ha fatto virare Marotta e Ausilio verso altri scenari di mercato, cambiando nuovamente idea tattica, tornando all’antico e al 3-5-2, dunque avvicinandosi a Manu Koné, centrocampista della Roma, altro obiettivo mancato nella turbolenta estate di mercato: “C’è stato un contatto, ma a un certo punto la Roma ci ha fatto sapere che non se ne faceva nulla”, ha chiarito Ausilio.

La virata su Diouf e la scelta di Chivu

Un altro no, che ha condotto l’Inter in Francia: dal Lens è arrivato Andy Diouf per 20 milioni di euro, con un risparmio di fondi decisamente importante e con buona pace di tutti, dell’Atalanta, della Roma e di Gian Piero Gasperini, che non ha mollato Koné: “Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui. All’Inter è stato pochino, ma avete visto che ha fatto in seguito? È un top”.

Intanto all’Inter sta facendo bene Cristian Chivu, terza o quarta scelta per la sostituzione di Simone Inzaghi, dietro Fabregas, De Zerbi e pure Vieira: “Cristian ha tutto quello che cercavamo, è quello giusto anche per la proprietà. Fabregas e De Zerbi non hanno preferito muoversi? Questo lo dici tu…”, taglia corto Ausilio.

La suggestione Neymar e l’all-in su Pio Esposito

Ma c’è ancora un’altra verità di mercato da rivelare. Quanto è stato vicino Neymar all’Inter? Ausilio, in questo caso, smentisce categoricamente qualsiasi trattativa o corteggiamento per il brasiliano: “Ma va, è una cazzata. Non ci siamo mai sentiti e non abbiamo mai offerto nulla”. Fine dei giochi.

Il presente dell’Inter si chiama Pio Esposito, sul quale anche Rino Gattuso intende puntare per la sua Nazionale: “La sua crescita e quella di Bonny ci hanno permesso di cambiare obiettivo e restare fedeli al 3-5-2. Cercavamo una punta centrale, abbiamo seguito anche Hojlund, ma nei quindici giorni del Mondiale per Club abbiamo capito che Pio aveva forza fisica e voglia di arrivare. Per cui Bonny è il vice-Thuram e lui l’alternativa a Lautaro”.