Nuovo Ancelotti ma vecchio Brasile: dopo il flop al Mondiale arriva l’1-1 in amichevole contro l’Australia, acciuffato solo all’ultimo respiro. Il ct ora rischia davvero

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Ancelotti cambia, il Brasile no. Il primo passo del nuovo ciclo del ct italiano doveva rappresentare l’inizio della ricostruzione dopo il fallimento al Mondiale, ma contro l’Australia è arrivato un altro pareggio deludente. L’1-1 nell’amichevole di Townsville fa riesplodere la contestazione dei tifosi, anche perché la Seleçao è stata salvata soltanto al 95′ dal colpo di testa di Rayan dopo il vantaggio degli avversari firmato Irankunda. Novità rispetto al torneo iridato? Di fatto, nessuna: il Brasile ha faticato a creare, ha sofferto la pressione degli avversari e per lunghi tratti non è stato capace di esprimere gioco.

Australia-Brasile: Ancelotti riparte, la Seleçao no

Il nuovo ciclo era stato annunciato all’insegna del rinnovamento. Ancelotti aveva parlato della necessità di dare spazio ai giovani e la prima convocazione dopo il Mondiale ha effettivamente portato diverse novità: 17 dei 26 convocati per la Coppa del Mondo sono rimasti fuori dalla nuova lista, mentre otto sono alla prima chiamata con la Nazionale maggiore.

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Contro l’Australia, però, il cambiamento è rimasto impresso solo sulla carta. Senza Neymar, Casemiro e Danilo, ma con Vinicius, Raphinha, Endrick ed Estevao, il Brasile ha continuato a mostrare gli stessi problemi già emersi negli ultimi mesi. La squadra di Ancelotti ha faticato a costruire dal basso, ha commesso diversi errori tecnici e nel primo tempo ha prodotto pochissimo, complice anche un terreno di gioco in pessime condizioni. E l’Australia ha saputo approfittare delle difficoltà dei verdeoro, ancora scottati dall’eliminazione agli ottavi dal Mondiale per mano della Norvegia.

Il momento no di Vinicius continua: Brasile senza idee

Le difficoltà sono emerse soprattutto nel reparto offensivo. Vinicius, in crisi anche col Real Madrid di Mourinho, si è messo in evidenza soprattutto per i suoi errori, Endrick è rimasto troppo spesso fuori dal gioco, mentre Estevao, pur provando a creare qualcosa, ha trovato pochi spazi. L’unico vero lampo del primo tempo è arrivato proprio dal gioiellino del Chelsea, andato a segno al 45’ dopo una combinazione con Endrick. Il gol è stato però annullato dal Var per un precedente fallo di Bruno Guimaraes.

Papera di Hugo Souza, poi Rayan salva Ancelotti al 95’

Al 68’ Irankunda ha sorpresa un Hugo Souza fuori posizione con una punizione calciata la barriera tutt’altro che irresistibile. Quando la sconfitta sembrava ormai inevitabile, al 95’ ecco il gol del pareggio che ha evitato un ko pesantissimo ad Ancelotti. Raphinha ha battuto una punizione dalla sinistra e Rayan ha anticipato tutti di testa, firmando l’1-1.

I tifosi contro Ancelotti: “Via il ct”

Il pareggio ha fatto esplodere la rabbia dei tifosi brasiliani sui social. Le critiche hanno riguardato soprattutto il sistema scelto da Ancelotti e la decisione di schierare contemporaneamente quattro giocatori offensivi, con il Brasile che ha faticato a costruire attraverso il centrocampo. Secondo quanto riportato da Lance, proprio l’impostazione tattica è stata uno dei principali bersagli delle proteste. E aumenta il partito dei tifosi che chiedono l’esonero del tecnico italiano: la Federazione continuerà a puntare su Carletto o dare ascolto al malcontento del Paese? Ancelotti si gioca tutto nelle prossime tre amichevoli contro India, Giappone e Singapore. Sbagliare non è più contemplato.