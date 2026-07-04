La prova dell’arbitro Tejera al Dallas Stadium di Arlington analizzata ai raggi X, il fischietto uruguayano ha ammonito due giocatori e solo ai supplementari

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Due soli ammoniti e il primo per giunta al 105’, troppi falli non sanzionati e diversi cartellini risparmiati ma nessun grave errore per l’arbitro Tejera al Dallas Stadium di Arlington. Vediamo cosa è successo.

Australia-Egitto, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 13′ il gol di Ashour: su cross di Hafez c’è il colpo di testa vincente del classe ’98 dell’Al-Ahly. Al 48′ Irankunda viene anticipato in area ma si lamenta per un tocco col braccio del suo avversario. Dopo il silent check si può procedere.

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Attimi di paura al 47′, dopo uno scontro aereo, il difensore dell’Egitto Mohamed Hany è svenuto in area di rigore, con i giocatori che lo hanno circondaro per capire le sue condizioni. Viene richiesto l’ingresso dello staff medico e della barella. Dopo la caduta il giocatore dell’Egitto sembrava incosciente, ma alla fine si è rialzato e nessuno ha capito cosa avesse avuto.

Prima sviene e poi fa autogol

Proprio lui però al 55′ si rende protagonista della sfortunata deviazione che supera il portiere Shobeir su azione da calcio piazzato per l’1-1 dell’Australia, diventando così il secondo giocatore ad aver concesso due autogol nella Coppa del Mondo, insieme al bulgaro Ivan Vutsov. Al 59′ graziato dall’arbitro Ibrahim nell’ennesimo contatto con Irankunda. E non è la prima volta. Non succede più niente fino al 90′ e si va ai supplementari.

Al 105′ il primo giallo

Primo giallo solo al 105′: è per Hassan, che strattona per la maglia Behich. Al 119’ Popovic cambia il portiere: Patrick Beach lascia il posto al veterano Mathew Ryan, rigorista specializzato. La mossa però non servirà a niente. Al 120’ ammonito Ibrahim. Il risultato non cambia, si va ai rigori e la spunta l’Egitto, che per la prima volta supera un turno ad eliminazione diretta, grazie anche al penalty a cucchiaio realizzato da Salah.

Chi è l’arbitro Tejera

Gustavo Adrian Tejera Capo è originario di Montevideo, Uruguay, e ha 38 anni. È arbitro professionista dalla stagione 2014/2015, quando ha debuttato nel campionato uruguaiano. È membro della nazionale dal 2019, quando è stato arbitro principale della Copa Sudamericana. Dal 2020, Tejera Capo è l’arbitro del torneo internazionale per club più importante del continente ed è al debutto in una coppa del Mondo.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Barreiro e Taran con lo svizzero Schaerer IV ufficiale, l’arbitro del match ha ammonito Hassan e Ibrahim.