Mondiali, tutto sull’Australia: il portiere ballerino, il talento ex azzurro e quel rigore di Totti

Tra surf, multiculturalismo e calcio, l'Australia arriva al Mondiale: il portiere che balla sui rigori, i talenti dal cuore italiano e una ferita chiamata Totti

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

C’è qualcosa di profondamente australiano nel modo in cui i Socceroos affrontano il calcio. In una terra dove il pallone rotondo deve farsi largo tra rugby, cricket e football australiano, la nazionale gialloverde ha costruito la propria identità con pazienza, spirito di sacrificio e una buona dose di carattere. Un po’ come il Paese che rappresenta: immenso, multiculturale, lontano geograficamente da tutto ma sempre più vicino al calcio che conta.

L’Australia si prepara a vivere il suo sesto Mondiale consecutivo. Un traguardo che racconta meglio di qualsiasi slogan la crescita di una nazionale che, dopo l’apparizione del 1974, ha dovuto attendere ben 32 anni prima di tornare sulla grande scena. Da Germania 2006 in poi, però, i Socceroos non hanno più perso l’appuntamento con la Coppa del Mondo e ora sognano di spingersi ancora oltre in Canada, Messico e Stati Uniti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Da comparsa a presenza fissa: l’ascesa dell’Australia

Dopo il debutto nel 1974, l’Australia ha vissuto un lungo esilio dal grande calcio mondiale. Trentadue anni di attesa prima di riabbracciare la Coppa del Mondo e aprire una nuova era. Da Germania 2006 in avanti, infatti, i gialloverdi non hanno più mancato una qualificazione e si presentano al Mondiale nordamericano con l’obiettivo di consolidare il proprio status internazionale (qui l’analisi del gruppo D). Alla guida c’è Tony Popovic, ex colonna della difesa australiana e protagonista proprio della spedizione del 2006. Dopo aver costruito una carriera vincente in panchina, il tecnico di Sydney ha preso le redini della nazionale alla fine del 2024, conquistando subito il pass per il Mondiale.

Quel rigore di Totti che ancora brucia

Per molti tifosi australiani il ricordo più intenso resta quello degli ottavi di finale di Germania 2006. Inseriti in un girone con Brasile, Croazia e Giappone, i Socceroos riuscirono a compiere un’impresa storica qualificandosi per la fase a eliminazione diretta. La favola si interruppe però contro l’Italia. Quando i supplementari sembravano ormai inevitabili, arrivò il rigore trasformato da Francesco Totti al 95′. Un colpo durissimo per una generazione straordinaria, quella di Harry Kewell, Tim Cahill e Mark Schwarzer, che ancora oggi viene considerata la migliore nella storia del calcio australiano. Un traguardo analogo è stato raggiunto nel 2022 in Qatar, quando l’Australia superò il girone alle spalle della Francia prima di arrendersi all’Argentina campione del mondo.

Andrew Redmayne, il portiere che ballò verso il Mondiale

Tra le figure più iconiche del calcio australiano moderno c’è Andrew Redmayne, l’uomo che ha trasformato una serie di rigori in una pagina di storia sportiva. Nello spareggio contro il Perù per conquistare l’accesso a Qatar 2022, il portiere entrò soltanto nei minuti finali dei supplementari con una missione precisa: diventare lo specialista dei penalty. Sulla linea di porta iniziò a muoversi in modo quasi teatrale, saltando e ondeggiando continuamente per distrarre gli avversari. Quel curioso balletto divenne virale in tutto il mondo e raggiunse il suo apice con la parata decisiva sul tiro di Alex Valera. Da quel momento Redmayne è entrato nell’immaginario collettivo australiano come l’eroe che ha danzato verso il Mondiale.

Volpato e Circati, il filo che lega Australia e Italia

Il presente dei Socceroos parla anche italiano. Cristian Volpato, talento del Sassuolo nato a Sydney e cresciuto calcisticamente in Italia, ha scelto di rappresentare l’Australia rinunciando definitivamente all’azzurro. Una decisione che gli ha aperto le porte della convocazione mondiale e che offre a Popovic un giocatore tecnico e creativo. Accanto a lui c’è Alessandro Circati, difensore del Parma che ha compiuto un percorso simile dopo le esperienze nelle nazionali giovanili italiane.

Sono storie che raccontano perfettamente l’identità dell’Australia contemporanea: un Paese costruito dall’incontro di culture diverse e una nazionale che trova nella propria anima multiculturale uno dei suoi punti di forza. Dai ricordi di Totti alle parate danzanti di Redmayne, passando per i talenti cresciuti tra Sydney e l’Italia, la squadra di Popovic si presenta al Mondiale con la voglia di spingersi oltre il limite che finora ha fermato ogni loro sogno.