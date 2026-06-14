Mondiali, Turchia-Australia: flop Montella, Yildiz entra ma non basta, delirio Socceroos

La Turchia cade all'esordio ai Mondiali, battuta 2-0 dall'Australia: reti di Inkarunda e di Metcalfe. Yildiz - non al top - non incide. Ora il Paraguay per Montella

Flop Turchia all’esordio ai Mondiali: la Nazionale di Vincenzo Montella perde al debutto contro la sorprendente Australia della “favola” Inkarunda. Guler ci prova, ma non basta, Celik si divora un gol e Yildiz, non al top, subentrato nella ripresa non incide. La Turchia si gioca tutto contro il Paraguay.

Turchia ko, favola Inkarunda

Guler non basta, Celik si divora un gol e Yildiz non incide da subentrato. Tracollo Turchia all’esordio dei Mondiali, brinda alla vittoria l’Australia del giovane Nestory Inkarunda, scappato da piccino dal massacro della guerra in Tanzania per cercare fortuna in Australia.

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È nato nel 2006, l’anno del trionfo azzurro ai Mondiali in Germania, costruito anche attraverso la vittoria sofferta contro l’Australia di Tim Cahill, uno dei calciatori simbolo di quella Nazionale che mise in difficoltà Cannavaro e compagni. Inkarunda ne ha imitato l’esultanza prendendo a pugni la bandierina del calcio d’angolo come fosse un sacco da boxe.

Turchia poco cattiva, Yildiz a mezzo servizio

Gioca nel Watford, Inkarunda la squadra di Edoardo Bove, e a giudicare dal gol segnato alla Turchia, le cose gli stanno andando benone. Vincenzo Montella era stato profetico qualche giorno fa nel dire occhio, che con l’Australia non sarà affatto una passeggiata. E così è stato: 2-0 per loro a Vancouver, e Mondiali in salita per la Turchia.

Poco cattiva la Nazionale di Montella. Un palo di Bardacki, un gol divorato da Celik e poco altro. Yildiz è stato utilizzato a mezzo servizio perché non al meglio (il polpaccio gli dà ancora noia, meglio non rischiare avrà pensato l’allenatore napoletano). Il primo gol subito dai turchi, assenti a una fase finale di un Mondiale da 24 anni, è arrivato con un contropiede mortifero dello scatenato Inkarunda.

Poi nel momento buono della Turchia, dopo l’ingresso di Yildiz che ha fatto rintanare ulteriormente l’Australia nella propria metà campo, è arrivata la mazzata definitiva, il 2-0 di Metcalfe, che gioca in Germania, nel St. Pauli, complice un errore difensivo della difesa turca: sinistro micidiale dell’australiano e Turchia al tappeto.

Australia al comando, Montella pensa al Paraguay

Australia ha sfruttato a dovere la giornata storta dei turchi. Nel Stati Uniti (Paraguay e Turchia ferme a 0. L’ha sfruttato a dovere la giornata storta dei turchi. Nel girone D è già corsa a due tra i Socceroos e i padroni di casa degli 4-1 al Paraguay nel segno di Pulisic ), primi a 3 punti suferme a 0.

Contro il Paraguay, la Turchia si gioca già tutto. “Il calcio è questo, noi ci abbiamo provato, loro sono stati bravi a segnare in contropiede“, ha sintetizzato Montella nel post-gara. Il tecnico si dice fiducioso per la prossima partita: “Nulla è perduto, c’è tempo per andare avanti. Non credo che le altre squadre si difenderanno così basse come ha fatto l’Australia“.