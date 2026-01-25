Australian Open, Alcaraz batte Paul dopo un lungo stop per un malore: spogliarello e proposte di matrimonio per Carlos

Alcaraz vince e convince contro Paul, travolto nettamente in tre set per approdare ai quarti di finale dell'Australian Open al termine di una partita in cui il caldo è stato nuovamente grande protagonista

È Carlos Alcaraz il primo giocatore a qualificarsi per i quarti di finale del tabellone maschile dell’Australian Open grazie al successo su Tommy Paul, battuto nettamente in tre set in un match durante il quale lo spagnolo è stato abile a mantenere la concentrazione per tutto l’arco dell’incontro, nonostante la lunga interruzione per un malore sugli spalti dovuto al forte caldo e le tante proposte di matrimonio provenienti dalle sue tifose.

Alcaraz travolge Paul

Dopo le vittorie facili su Walton, Hanfmann e Moutet c’era grande curiosità per vedere come Alcaraz se la sarebbe cavata contro il suo primo vero ostacolo nel torneo. E la risposta è: molto bene. Dopo un’inizio complicato in cui ha subito l’unico break dell’incontro, lo spagnolo ha infatti travolto Paul (semifinalista qui all’Australian Open nel 2023) in tre set in 2 ore e 24 minuti con il risultato di 7-6 6-4 7-5, mettendo in campo un’altra dimostrazione di forza e soprattutto evidenziando i tanti progressi avuti dal punto di vista mentale, a conferma di quanto sia seriamente intenzionato a provare a diventare il più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam. Ora sulla strada del n°1 al mondo ai quarti di finale ci sarà il vincitore della sfida tra Alex de Minaur e Alexander Bublik.

Caldo ancora protagonista: lungo stop per un malore

Grande protagonista dell’incontro, oltre ad Alcaraz, è stato nuovamente il caldo, una costante all’Australian Open. Nonostante la temperatura fosse più sopportabile di quella della giornata precedente che ha rischiato di costare il torneo a Sinner, sul risultato di 3-3 nel tie break del primo set l’incontro tra Carlos e Tommy è stato improvvisamente sospeso dall’arbitro. La causa, come quasi sempre in questi casi, è purtroppo stata un malore che ha colpito una signora sugli spalti e che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Una pausa che avrebbe potuto distrarre i giocatori in campo, ma che non sembra aver turbato più di tanto Alcaraz, che ha dimostrato vincendo il tie break per 8-6 come i cali di concentrazione siano per lui ormai soltanto un ricordo lontano.

Lo spogliarello di Carlos e le proposte di matrimonio

Alcaraz però non si è fatto notare solamente per la sua prestazione in campo, ma anche per il suo lato da “sciupafemmine”. Durante la sfida con Paul si sono verificati due simpatici siparietti che hanno avuto Carlos come protagonista. Prima, durante un game in cui si trovava in risposta, lo spagnolo è stato bersagliato di proposte di matrimonio che sono piovute dagli spalti in rapida successione, con una donna che gli ha chiesto di sposare la figlia, un’altra la cognata e infine l’ultima, un po’ più egoista, di sposarla.

Successivamente, una volta terminato l’incontro, Alcaraz si è tolto la maglietta sudata per cambiarsi, rimanendo per qualche istante a petto nudo, con il pubblico che ha accolto lo spogliarello con grida d’incoraggiamento e apprezzamento e Carlos che si è girato e ha ammiccato alla telecamera, come fosse abituato a riscuotere questo successo.