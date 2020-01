Australian Open, anche Berrettini è già fuori

Dopo Jannik Sinner, fuori anche Matteo Berrettini al secondo turno dell'Australian Open. Mercoledì amaro per i colori azzurri a Melbourne: il diciottenne azzurro è stato eliminato dall’ungherese Marton Fucsovics in tre set, mentre il tennista romano, che ha partecipato alle ultime Atp Finals, è stato battuto in cinque set (7-6 6-4 4-6 2-6 7-5) dallo statunitense Tennys Sandgren, numero 100 della classifica Atp.

Berrettini dopo aver perso i primi due set ha avuto una reazione d'orgoglio aggiudicandosi il terzo e il quarto parziale, ma, nel momento decisivo del quinto set, ha ceduto il servizio sul 5-5 spianando la strada all'atleta a stelle e strisce.

SPORTAL.IT | 22-01-2020 08:53