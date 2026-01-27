Australian Open bollente, Sinner e Musetti scappano dal caldo record. Wilander pazzo di Lollo: “Può battere Djokovic”

Per evitare problemi fisici dovuti al caldo record che si è abbattuto sull'Australian Open, Sinner e Musetti hanno spostato i propri allenamenti indoor per preparare al meglio le prossime sfide e regalare un nuovo traguardo al tennis italiano

Giornata di allenamento in vista dei quarti di finale in programma mercoledì 28 gennaio per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che per evitare il caldo record che si è abbattuto sull’Australian Open hanno dovuto spostarsi nei campi indoor per preparasi al meglio alle sfide contro Ben Shelton e Novak Djokovic, gli ultimi ostacoli verso una storica semifinale slam tutta italiana.

Sinner e Musetti si riparano dal caldo record

Che l’estate Australiana sia bollente non è certo una novità. Quest’anno però il caldo che sta affliggendo la terra dei canguri sembra non volersi porre alcun limite, come i dimostrano i 46° toccati oggi a Melbourne dove si sta disputando l’Australian Open. Una caldo estremo che sta creando non poche difficoltà al torneo e ai giocatori, come Sinner e Musetti, che per evitare di mettere a repentaglio la loro tenuta fisica hanno deciso di spostarsi nei campi indoor National Tennis Center che si trova al centro di Melbourne Park.

L’Italia spera in una storica semifinale tutta azzurra

Una scelta dettata dalla voglia di essere prudenti in vista della giornata di mercoledì, quando i due azzurri saranno chiamati a tornare in campo per i quarti di finale contro Shelton e Djokovic, che pure si è allenato indoor al fianco di Sinner e Musetti. Oltre che per se stessi, Jannik e Lorenzo scenderanno in campo per provare a regalare al nostro movimento tennistico uno storico traguardo, ovvero la prima storica semifinale slam tutta italiana.

Wilander esalta Musetti: “Ecco perché può battere Djokovic”

Un traguardo che, considerando la netta superiorità di Sinner rispetto a chiunque non si chiami Carlos Alcaraz e le sue otto vittorie consecutive su Shelton, sembra avere in Djokovic l’unico vero ostacolo, visti anche i precedenti contro Musetti in suo favore (il serbo ha perso solo una delle 10 sfide disputate contro l’azzurro).

Nei match fin qui disputati all’Australian Open Musetti ha però mostrato una condizione fisica impeccabile e un tennis ancora più brillante del solito, aspetti evidenziati anche Mats Wilander, che a Eurosport ha spiegato perché secondo lui Lorenzo non parte sconfitto contro Djokovic: “Non pronostico necessariamente che Musetti vinca la partita, ma vi darò una ragione per cui potrebbe farlo. Novak è il favorito, ma Musetti può vincere perché sta servendo al meglio di quanto abbia mai fatto. Musetti gioca in modo completamente diverso da tutti gli altri. A volte gioca con molti effetti, con un’altezza sopra la rete. Poi colpisce con un bellissimo slice e questo costringerà quelle ginocchia di trentottenni a piegarsi e strisciare lungo il campo. Quindi, penso che possa anche colpire palle corte e portare avanti Novak Djokovic. Musetti ha molte risposte e ultimamente ha un piano A, B, C, D ed E, cosa che prima non aveva mai fatto”.