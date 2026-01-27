Australian Open, il caldo gioca brutti scherzi: Coco Gauff distrugge la racchetta, Zverev se la prende con Sinner e Alcaraz

La tennista statunitense crolla contro Svitolina conquistando solo tre game e sfogandosi con un gesto di rabbia nei corridoi. Zverev fa i conti in tasca ai primi 2 del mondo: “Non guadagniamo tutti 50 milioni”

Il caldo torrido gioca brutti scherzi agli Australian Open. A farne le spese nelle ultime ore sono stati Coco Gauff, reduce da una prestazione terribile contro Svitolina, e anche Zverev che in conferenza stampa lancia una stoccata a Sinner e Alcaraz.

La rabbia di Coco Gauff

Una delle giocatrici più attese in occasione di questi Australian Open era senza dubbio Coco Gauff. La statunitense continua a essere una delle migliori al mondo ma a volte le capita di affrontare una giornata negativa. E’ quanto avvenuto nel corso della notte italiana quando l’americana è crollata completamente al cospetto di Elena Svitolina. Una controprestazione clamorosa visto che Coco ha conquistato solo tre game dando addio allo slam australiano. E a fine partita, quando pensava di non essere vista, ha sfogato tutta la sua frustrazione sulla racchetta sbattendola ripetutamente a terra.

“Credo che quel gesto – ha poi ammesso in conferenza – mi possa aiutare per lasciarmi alle spalle questa sconfitta. Sono cose che non voglio fare in campo, non me la voglio prendere con il mio team che è formato da brave persone e che non se lo meritano. Sono gesti che non faccio di fronte ai bambini, ma in quel momento avevo bisogno di lasciare uscire quelle emozioni, tutta la frustrazione che avevo accumulato”.

Il fair play in conferenza

Liberatasi dalla frustrazione, Coco Gauff è stata però protagonista di una conferenza stampa in cui ha mostrato tutto il suo fair play rendendo omaggio alla prestazione della sua avversaria: “Credo che il merito sia suo. E’ stata lei a obbligarmi a giocare male. Oggi è stata una giornata difficile ma molto spesso queste giornate negative lo sono perché è stata la tua avversaria a crearle”.

Le frasi polemiche di Zverev

Dopo la vittoria contro Tien, Sascha Zverev ha scherzato in campo nella consueta intervista di fine partita. Ha parlato con ironia del rapporto con suo padre e suo fratello e ha dato vita a un siparietto con Chris Eubanks. Ai microfoni però in conferenza stampa è stato un po’ più polemico. Il tedesco infatti ha rivelato di poter esprimere il suo tennis migliore grazie al fatto di aver superato alcuni problemi fisici. Lui che spesso si è lamentato del calendario troppo pieno di impegni, e anche uno di quelli che gioca di più. Ma a chi glielo ha fatto notare ha risposto un po’ piccato: “Non tutti sono come Alcaraz e Sinner e che arrivano in fondo a ogni torneo e guadagnano 5o milioni di dollari l’anno. Non mi lamento della mia vita ma è un discorso un po’ complicato. Ora dovrò capire come starà il mio corpo con il passare del tempo visto che sto invecchiando”.