Australian Open, il caldo spaventa: Stakusic crolla come Sinner ed esce in carrozzina, Alcaraz in difficoltà

È sempre più allarme caldo all'Australian Open, dove dopo gli svenimenti di due raccattapalle oggi Stakusic è stata vittima di crampi, simili a quelli accusati a Shanghai da Sinner, prima di lasciare il campo in carrozzina

Il forte caldo dell’estate australiana ha iniziato a mietere le prime vittime all’Australian Open. Dopo le due raccattapalle svenute in campo che avevano fatto scattare un primo campanello d’allarme, oggi è toccato a Marina Stakusic arrendersi alle alte temperature, lasciando addirittura il campo in carrozzina per crampi. Caldo accusato anche da Carlos Alcaraz, sfiancato in allenamento dal meteo rovente.

Stakusic vittima del caldo estremo lascia il campo in carrozzina

Come sempre durante l’Australian Open torna l’allarme per il forte caldo, che – anche per via del surriscaldamento globale – appare più estremo ogni anno che passa. Questi primi giorni del torneo sono stati infatti condizionati dalle forti temperature che hanno già creato parecchi disagi e scene che ci saremmo volentieri risparmiati. Come quella che oggi lunedì 19 gennaio ha visto protagonista Stakusic, crollata a terra sul finire del terzo set contro Priscilla Hon per colpa dei violenti crampi che non le permettevano di rimanere in piedi, tanto che per portarla fuori dal campo è stato necessario usare una carrozzina. Una situazione simile a quella affrontata lo scorso autunno durante il Masters 1000 di Shanghai da Jannik Sinner, anche lui incapace di camminare autonomamente e costretto a ritirarsi per dei crampi dovuti al caldo estremo.

Allarme caldo all’Australian Open

Purtroppo Stakusic non è la prima delle alte temperature durante questa edizione dell’Australian Open. Già durante un match di qualificazioni una raccattapalle era collassata in campo per il caldo estremo. La stessa scena si è poi verificata nuovamente domenica 18 gennaio in occasione della sfida tra Ekaterina Alexandrova e Zeynep Sonmez, che dopo aver visto una giovane raccattapalle svenire e poi rialzarsi, ha interrotto il gioco notando come la ragazza non riuscisse a rimanere in piedi e aiutandola a uscire, con la povera vittima che le è poi nuovamente svenuta in braccio. Fortunatamente il tutto sembra essersi risolto con un semplice forte spavento ma nessuna complicazione per la raccattapalle.

Anche Alcaraz in difficoltà per le temperature

Il forte caldo sembra star causando qualche problema anche ad Alcaraz, che – anche perché abituato alle alte temperature della sua Murcia – normalmente non ha mai avuto grosse difficoltà a gestire queste situazioni. Stando a quanto riportato da Marca, durante l’allenamento di oggi con il fratello Alvaro durato un’ora, Carlos avrebbe accusato un po’ di stanchezza per le condizioni meteo, decidendo di continuare la sessione a petto nudo per provare ad alleviare la fatica e poi recarsi a pranzo con alcune pietanze della sua terra: “Il caldo soffocante di Melbourne ha spinto Carlitos a togliersi la maglietta e ad allenarsi a torso nudo. In seguito, ha ripreso le forze per il resto della giornata grazie al cibo del ristorante spagnolo Cambio de Tercio, situato al terzo piano della Rod Laver Arena”.