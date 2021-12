Australian Open, Djokovic c'è. Jannik Sinner e altri 10 azzurri al via

08-12-2021 11:41

Novak Djokovic sarà agli Australian Open. Gli organizzatori dello Slam australiano hanno ufficializzato le entry list dei tabelloni maschile e femminile: il numero uno del mondo, nelle scorse settimane in dubbio per le disposizioni vaccinali del Paese oceanico, ci sarà. Tra i big per ora assenti solo Roger Federer e Stan Wawrinka, undici gli azzurri in gara.

Nove gli italiani in lizza nel tabellone maschile: Matteo Berrettini (n. 7 ATP), Jannik Sinner (n. 10), Lorenzo Sonego (n. 27), Fabio Fognini (n. 37), Lorenzo Musetti (n. 59), Gianluca Mager (n. 62), Stefano Travaglia (n. 78), Marco Cecchinato (n. 100) e Andreas Seppi (n. 102). Per le donne Camila Giorgi (n. 34 WTA) e Jasmine Paolini (n. 53).

Gli Australian Open si terranno dal 17 gennaio al 30 gennaio 2022.

OMNISPORT