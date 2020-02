Australian Open: Djokovic trionfa in rimonta a Melbourne

Novak Djokovic ha conquistato per l'ottava volta nella sua carriera gli Australian Open. In finale il tennista serbo ha piegato l'austriaco Dominic Thiem, quinta testa di serie del tabellone, dopo una battaglia durata 4 ore. Questi i parziali dell'incontro (6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4), che ha visto Nole in grande difficoltà nel secondo e nel terzo set, prima della reazione nel quarto che gli è valsa poi la vittoria finale.

Grazie a questo trionfo Djokovic sale a quota 17 Slam in carriera, avvicinandosi a Roger Fereder a quota 20 e a Rafa Nadal a 19, e torna al numero uno Atp, detronizzando lo spagnolo. Terza finale slam persa in carriera per Thiem.

SPORTAL.IT | 02-02-2020 14:06