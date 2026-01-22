Australian Open, il dramma continua: Osaka litiga con Cirstea dopo il match, il labiale di Andreeva fa discutere

Ogni giorno una polemica a Melbourne, la tennista giapponese e la rumena discutono a rete, la giovane tennista russa fa discutere e il suo labiale finisce sotto la lente di ingrandimento

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Primo slam della stagione e le polemiche non mancano mai. Anche il Day 5 regala momenti di tensione e se nei giorni scorsi Naomi Osaka era stata al centro del dibattito per il suo look a Melbourne, stavolta è protagonista di un mezzo litigio con la rumena Cirstea. Ma sotto la lente di ingrandimento finisce anche la russa Mirra Andreeva.

Osaka-Cirstea: storie tese dopo il match

Tra i match della sessione serale a Melbourne, quello sulla Margaret Court Arena tra Naomi Osaka e Sorana Cirstea è uno di quelli che viene seguito con maggiore attenzione. Nei giorni scorsi le immagini dell’ingresso in campo della tennista giapponese hanno fatto il giro del web, il suo look scelto con la Nike è diventato argomento di discussione in Australia. La nipponica, nonostante una classifica in calo, resta una delle atlete da tenere sempre in considerazione. Contro la rumena arriva una vittoria complicata con Naomi che riesce a spuntarla soltanto al terzo set.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma i problemi, se vogliamo dirla così, cominciano dopo il match. Il saluto della sua avversaria a rete è a dir poco gelido e Osaka non la prende bene chiedendo subito spiegazioni. Di mezzo ci sarebbero alcune urla di troppo della giapponese che però nella consueta intervista post-partita rimanda al mittente tutte le accuse: “Credo che le abbiano dato fastidio le mie esultanze. Lei è una grande giocatrice, io ho provato solo a dare il mio meglio. Mi dispiace che si sia arrabbiata per le mie esultanze ma non ci posso fare niente. E credo che questo sia anche il suo ultimo Australian Open”.

Andreeva, il labiale che fa discutere

Se le polemiche in campo non bastassero ci sono anche quelle alimentate dai social. Un’altra delle atlete che vengono tenute particolarmente d’occhio e non solo per le possibilità di vittoria è Mirra Andreeva. La giovanissima russa è una stella emergente nel mondo del tennis femminile e in questa stagione in tanti si aspettano da lei la vittoria del primo slam. Melbourne potrebbe essere la prima occasione buona visto il tennis giocato nei primi match. Ma ora a far discutere è la frase che la russa avrebbe pronunciato dopo la sua vittoria contro la greca Maria Sakkari.

Secondo alcuni utenti che hanno passato al microscopio il suo labiale la russa avrebbe mandato il pubblico australiano a quel paese, colpevole di aver fatto il titolo per la sua avversaria. Ma quel labiale poterebbe essere anche interpretato come un ringraziamento. Questione di pronuncia tra il “f..k you” che qualcuno le attribuisce e il “thank you” che invece sembra la versione della giovanissima Mirra.

L’addio alla Russia

Andreeva però è stata al centro dell’attenzione anche per quanto riguarda la sua nazionalità. Nel corso degli ultimi anni molti atleti russi hanno deciso di fare il grande salto, di abbandonare la “bandiera russa” per scegliere quella di altre nazioni. Talvolta è una questione legata alla politica ma molto più spesso è un ragionamento basato soltanto su aspetti pratici. Per gli atleti russi è molto più semplice viaggiare in giro per il circuito con un’altra bandiera accanto al proprio nome. Ma al momento Andreeva sembra non avere nessuna intenzione di fare un passo indietro: “So che molti giocatori hanno cambiato nazionalità ma io non ci ho mai pensato. A dire il vero non ho ricevuto neanche molte offerte in tal senso, quindi per il momento continuerò così anche perché il fatto di giocare con la nazionalità russa non mi comporta pressioni ulteriori”.

Australian Open: il tabellone femminile