Australian Open folle, Jacquemot litiga col coach e lui fugge: Fokina a muso duro con i tifosi, interviene l’arbitro

Momenti di alta tensione all'Australian Open, dove prima Jcquemot litiga col suo coach che se ne va furioso e poi Davidovich Fokina che sbotta contro dei tifosi obbligando l'arbitro a intervenire

Il forte caldo si sa, può dare alla testa. Ed è forse questo che sta succedendo agli Australian Open, dove nella prima giornata del secondo turno si sono verificati due episodi ad alta tensione. Il primo ha visto come protagonista Elsa Jacquemot, che prima di venire nettamente eliminata da Yulia Putintseva ha avuto una furiosa discussione con il proprio allenatore che ha poi abbandonato il campo. Il secondo invece si è verificato durante l’incontro tra Alejandro Davidovich Fokina e Reilly Opelka, con lo spagnolo che è andato a muso duro contro dei tifosi che continuavano a disturbarlo, obbligando il giudice di sedia a intervenire per evitare che la situazione degenerasse.

Lite furiosa tra Jacquemot e il suo coach

Che tra un giocatore e il proprio coach ci siano delle discussioni, magari anche accese, è più che normale, che queste si verificano in campo nel bel mezzo di un match di un torneo dello slam lo è certamente meno. Eppure è quanto capitato durante il match di secondo turno dell’Australian Open tra Putintseva e Jacquemot, che – frustrata dall’andamento del match – sul 5-0 si è scagliata con il proprio allenatore urlandogli “La tattica è una schifezza” e scatenando una furiosa lite tra i due, con il coach che, stufo delle continue lamentele, ha lasciato il campo nel mezzo della lite, continuando a indicare la giocatrice.

Eppure il suo allenatore avrebbe dovuto esserle estremamente d’aiuto nell’incontro essendo stato in passato coach di Putintseva, ma così non è stato per Elsa, che dopo essersi ripresa dalla litigata si è sfogata: “Fin dal primo game, mi ha fatto seguire schemi di cui non avevamo nemmeno parlato. L’ha allenata per anni, è incredibile. Mi ha tolto dal gioco, non ci sono più con la testa. Come puoi dirmi di fare l’opposto di come gioca lei?”.

Fokina a muso duro col pubblico

Poche ore dopo si è verificata un’altra scena ad alta tensione all’Australian Open. Il protagonista, o meglio, la vittima questa volta è stata Davidovich Fokina, bersagliato da alcuni tifosi irrispettosi per tutta la durata dell’incontro, portando lo spagnolo a perdere definitivamente la pazienza nel quarto set, quando si è diretto a muso duro verso gli spettatori maleducati e gli ha sbottato addosso, obbligando il giudice di sedia a scendere e intervenire immediatamente rimproverando i tifosi in questione prima che la situazione degenerasse.

Fokina: “Erano quattro ubriachi ignoranti”

Una partita nella partita insomma per Davidovich Fokina, che oltre a dover superare la resistenza del possente Opelka, che da sotto di due set si era riportato in parità salvo poi perdere al quinto, che in conferenza stampa ha spiegato quanto successo in campo: “Erano quattro ubriachi ignoranti che, alla fine, non sappiamo se stessero scommettendo o altro, quindi non sappiamo cosa stesse succedendo, ma sono stati una vera spina nel fianco. Ci sono persone rispettose che possono tifare, ma ci sono sempre quattro ignoranti che non hanno rispetto e creano problemi”.