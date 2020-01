Australian Open, fuori Serena Williams

Serena Williams già fuori dagli Australian Open. A Melbourne la tennista statunitense è stata piegata in tre set dalla cinese Qiang Wang: il 24esimo Slam è ancora una volta rinviato.

La Wang si imposta per 6-4, 6-7, 7-5: la Williams non usciva così presto dagli Open dal 2006. Nella notte fuori anche la danese Caroline Wozniacki: l'ex numero 1 del mondo, che aveva annunciato di essere all'ultimo torneo della sua carriera, è stata battuta dalla tunisina Ons Jabeur per 7-5 3-6 7-5.

