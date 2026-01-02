L’Australian Open ignora Kyrgios e premia Venus Williams: a 30 anni Nick è più un ex tennista della 45enne americana

L'Australian Open ha deciso di condere una wild card a Venus Williams, mentre Nick Kyrgios al momento non sa ancora se potrà partecipare al torneo, che probabilmente attende di vederlo in campo per prendere una decisione

Venus Williams sempre più infinita. La pluricampionessa slam è stata premiata dall’Australian Open con una wild card per il tabellone singolare femminile a 45 anni, ben 15 in più di Nick Kyrgios, che tempo fa aveva annunciato di voler prendere parte al Major di casa, il quale però finora lo ha ignorato, forse perché meno convinto delle sue condizioni rispetto a quelle di una giocatrice che nonostante l’età quando chiamata in causa ha sempre risposto presente.

Australian Open, Wild card per Venus Williams

All’Australian Open 2026 ci sarà un grande ritorno, quello di Venus Williams, a cui l’Happy Slam ha annunciato di aver concesso una delle otto wild card per il tabellone femminile insieme a Emerson Jones, Zarina Diyas, Elizabeh Mandlik, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, Priscilla Hon, Talia Gibson e Taylah Preston. Per la 45enne statunitense sarà la prima partecipazione al Major australiano dal 2021 e il secondo torneo al di fuori dei confini USA dal 2023 dopo quello che lo vedrà impegnata settimana prossima ad Auckland, dove pure è iscritta grazie a una wild card.

La felicità di Venus

La notizia è stata ovviamente accolto con grande felicità da Venus Williams, che all’Australian Open non ha mai alzato il trofeo ma ha raggiunto due finali nel 2003 e nel 2017, entrambe perse contro sua sorella Serena: “Sono entusiasta di tornare in Australia e non vedo l’ora di competere durante l’estate australiana. Ho vissuto tantissimi momenti indimenticabili lì e sono grata per l’opportunità di rientrare in un luogo che ha avuto un significato enorme per la mia carriera”.

Kyrgios convince meno della 45enne Venus, ancora niente wild card per lui

Niente wild card per il momento invece per Kyrgios, che senza non potrà prendere parte allo slam di casa vista la classifica che lo vede oltre il 600° posto. Al momento infatti i giocatori che prenderanno parte al tabellone singolare maschile su invito saranno James Duchworth, Bu Yunchaokete, Patrick Kypson, Kyrian Jacquet e Rinky Hijikata, mentre Nick – che tempo aveva annunciato di voler rientrare per l’Australian Open -, non è ancora stato premiato dal Major di casa con una wild card per il singolare.

Scelta probabilmente dovuta ai tanti dubbi sulle condizioni di Kyrgios, che nelle ultime tre stagioni ha più volte tentato il rientro senza successo e che anche nelle ultime esibizioni a cui ha preso parte a dicembre non ha brillato. Per Nick c’è comunque ancora speranza dal momento che rimangono ancora tre wild card a disposizione. Possibile anche che ogni decisione da parte degli organizzatori sia stata rimandata all’inizio dell’ATP 250 di Brisbane dove l’australiano dovrebbe fare il ritorno alle competizioni ufficiali.