Australian Open: il programma, dove vederlo in tv, il montepremi da record che fa gola e quando gioca Sinner

Dal programma giorno per giorno al montepremi per ogni turno, fino al calendario di Jannik Sinner: tutto quello che c'è da sapere sull'Australian Open

Come ogni anno l’Australian Open, primo importante evento in calendario, segna l’entrata nel vivo della nuova stagione tennistica, con i migliori giocatori e le migliori giocatrici dei due circuiti che si daranno battaglia per aggiudicarsi il primo Major in programma per iniziare al meglio il loro 2026. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione di quello che è conosciuto come l’Happy Slam.

Le date e il programma dell’Australian Open

Terminata la fase di qualificazione l’Australian Open è pronto a entrare nel vivo con i tabelloni principali che inizieranno domenica 18 gennaio con la prima giornata destinata ai primi turni e si concluderanno l’1 febbraio con la finale del singolare maschile, mentre quella femminile si terrà il giorno precedente, ovvero sabato 31 gennaio.

Domenica 18 gennaio: 1° turno singolare maschile e femminile

Lunedì 19 gennaio: 1° turno singolare maschile e femminile

Martedì 20 gennaio: 1° turno singolare maschile e femminile

Mercoledì 21 gennaio: 2° turno singolare maschile e femminile

Giovedì 22 gennaio: 2° turno singolare maschile e femminile

Venerdì 23 gennaio: 3° turno singolare maschile e femminile

Sabato 24 gennaio: 3° turno singolare maschile e femminile

Domenica 25 gennaio: ottavi di finale singolare maschile e femminile

Lunedì 26 gennaio: ottavi di finale singolare maschile e femminile

Martedì 27 gennaio: quarti di finale singolare maschile e femminile

Mercoledì 28 gennaio: quarti di finale singolare maschile e femminile

Giovedì 29 gennaio: semifinali singolare femminile

Venerdì 30 gennaio: semifinali singolare maschile

Sabato 31 gennaio: finale singolare femminile

Domenica 1 febbraio: finale singolare maschile

Quando gioca Sinner

Le attenzioni dei tifosi italiani saranno ovviamente concentrate sui vari giocatori azzurri, su tutti Jannik Sinner, colui che più di tutti ha chance di trionfare e che è chiamato a farlo per tenere vive le speranze di un sorpasso in classifica su Carlos Alcaraz nei prossimi mesi e, perché no, anche di quello del Grande Slam. L’altoatesino farà il suo debutto contro Hugo Gaston lunedì 19 o martedì 20 gennaio, per poi tornare in campo in caso di vittoria giovedì 22 e successivamente ogni due giorni, ammesso sempre che passi il turno precedente.

Il possibile calendario di Sinner:

1° turno: lunedì 19/martedì 20 gennaio

2° turno: giovedì 22 gennaio

3° turno: sabato 24 gennaio

Ottavi di finale: lunedì 26 gennaio

Quarti di finale: mercoledì 28 gennaio

Semifinale: venerdì 30 gennaio

Finale: domenica 1 febbraio

Il montepremi da record

A ingolosire i giocatori non ci sarà solamente la gloria derivante dall’aver vinto uno dei quattro tornei tennistici più importanti in calendario, ma anche un nuovo montepremi da record. Per l’edizione 2026 infatti l’Australian Open ha messo in palio un totale di 64 milioni di euro, con il vincitore che si porterà a casa un assegno da quasi 2,4 milioni di euro.

Il montepremi turno per turno (sia maschile che femminile):

1° turno: 86 mila euro

2° turno: 129 mila euro

3° turno: 188 mila euro

Ottavi di finale: 275 mila euro

Quarti di finale: 430 mila euro

Semifinali: 717 mila euro

Finalista: 1,24 milioni di euro

Vincitore: 2,38 milioni di euro

Dove vederlo in tv

I match maschili e femminili dell’Australian Open non saranno disponibili in chiaro (almeno sino alle semifinali) e per poterli seguir gli appassionati dovranno avere a disposizione o sottoscrivere un abbonamento a una delle piattaforme con i canali di Eurosport, ovvero Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.