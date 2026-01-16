Australian Open: il programma, dove vederlo in tv, il montepremi da record che fa gola e quando gioca Sinner

Come ogni anno l’Australian Open, primo importante evento in calendario, segna l’entrata nel vivo della nuova stagione tennistica, con i migliori giocatori e le migliori giocatrici dei due circuiti che si daranno battaglia per aggiudicarsi il primo Major in programma per iniziare al meglio il loro 2026. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione di quello che è conosciuto come l’Happy Slam.
- Le date e il programma dell’Australian Open
- Quando gioca Sinner
- Il montepremi da record
- Dove vederlo in tv
Le date e il programma dell’Australian Open
Terminata la fase di qualificazione l’Australian Open è pronto a entrare nel vivo con i tabelloni principali che inizieranno domenica 18 gennaio con la prima giornata destinata ai primi turni e si concluderanno l’1 febbraio con la finale del singolare maschile, mentre quella femminile si terrà il giorno precedente, ovvero sabato 31 gennaio.
- Domenica 18 gennaio: 1° turno singolare maschile e femminile
- Lunedì 19 gennaio: 1° turno singolare maschile e femminile
- Martedì 20 gennaio: 1° turno singolare maschile e femminile
- Mercoledì 21 gennaio: 2° turno singolare maschile e femminile
- Giovedì 22 gennaio: 2° turno singolare maschile e femminile
- Venerdì 23 gennaio: 3° turno singolare maschile e femminile
- Sabato 24 gennaio: 3° turno singolare maschile e femminile
- Domenica 25 gennaio: ottavi di finale singolare maschile e femminile
- Lunedì 26 gennaio: ottavi di finale singolare maschile e femminile
- Martedì 27 gennaio: quarti di finale singolare maschile e femminile
- Mercoledì 28 gennaio: quarti di finale singolare maschile e femminile
- Giovedì 29 gennaio: semifinali singolare femminile
- Venerdì 30 gennaio: semifinali singolare maschile
- Sabato 31 gennaio: finale singolare femminile
- Domenica 1 febbraio: finale singolare maschile
Quando gioca Sinner
Le attenzioni dei tifosi italiani saranno ovviamente concentrate sui vari giocatori azzurri, su tutti Jannik Sinner, colui che più di tutti ha chance di trionfare e che è chiamato a farlo per tenere vive le speranze di un sorpasso in classifica su Carlos Alcaraz nei prossimi mesi e, perché no, anche di quello del Grande Slam. L’altoatesino farà il suo debutto contro Hugo Gaston lunedì 19 o martedì 20 gennaio, per poi tornare in campo in caso di vittoria giovedì 22 e successivamente ogni due giorni, ammesso sempre che passi il turno precedente.
Il possibile calendario di Sinner:
- 1° turno: lunedì 19/martedì 20 gennaio
- 2° turno: giovedì 22 gennaio
- 3° turno: sabato 24 gennaio
- Ottavi di finale: lunedì 26 gennaio
- Quarti di finale: mercoledì 28 gennaio
- Semifinale: venerdì 30 gennaio
- Finale: domenica 1 febbraio
Il montepremi da record
A ingolosire i giocatori non ci sarà solamente la gloria derivante dall’aver vinto uno dei quattro tornei tennistici più importanti in calendario, ma anche un nuovo montepremi da record. Per l’edizione 2026 infatti l’Australian Open ha messo in palio un totale di 64 milioni di euro, con il vincitore che si porterà a casa un assegno da quasi 2,4 milioni di euro.
Il montepremi turno per turno (sia maschile che femminile):
- 1° turno: 86 mila euro
- 2° turno: 129 mila euro
- 3° turno: 188 mila euro
- Ottavi di finale: 275 mila euro
- Quarti di finale: 430 mila euro
- Semifinali: 717 mila euro
- Finalista: 1,24 milioni di euro
- Vincitore: 2,38 milioni di euro
Dove vederlo in tv
I match maschili e femminili dell’Australian Open non saranno disponibili in chiaro (almeno sino alle semifinali) e per poterli seguir gli appassionati dovranno avere a disposizione o sottoscrivere un abbonamento a una delle piattaforme con i canali di Eurosport, ovvero Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.