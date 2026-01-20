Il grande flop di Joao Fonseca, subito fuori contro Spizzirri: il "Sinnerinho" fa un favore al vero Sinner

È già finita l'avventura del brasiliano agli Australian Open: ko in quattro set contro lo statunitense. Ora per Jannik si prospetta un tabellone meno ostico.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Doveva essere lo spauracchio di Jannik Sinner nella prima settimana degli Australian Open, invece il temuto confronto del rosso di San Candido col suo possibile epigono, il giovane brasiliano Joao Fonseca, non ci sarà. Al terzo turno, se c’arriverà, il numero 2 della classifica mondiale troverà qualcun altro, visto che il “Sinnerinho” è malinconicamente uscito di scena alla prima partita, spazzato via dallo statunitense Eliot Spizzirri. Vittoria in quattro set per lo statunitense, che ha approfittato delle precarie condizioni fisiche del suo avversario per portare a termine l’impresa più significativa di giornata.

Australian Open, sorpresa Fonseca: eliminato al 1° turno

Fonseca, numero 32 del seeding, ha sofferto sin dall’inizio le accelerazioni del suo avversario, che sul cemento riece sempre a tirar fuori il meglio del suo repertorio. Spizzirri, che occupa la posizione numero 85 della classifica ATP, ha giocato una partita accorta, diligente, puntando soprattutto sull’efficacia del suo servizio e capitalizzando al meglio i problemi del brasiliano, non apparso al meglio sin dai primi scambi. Nel prossimo turno Spizzirri se la vedrà col cinese Wu, che ha piegato invece in quattro set l’italiano Luca Nardi: tanti rimpianti per il pesarese di origini napoletane, che nel corso del torneo avrebbe potuto sfidare Sinner, come nell’ultimo Wimbledon.

Fonseca fuori contro Spizzirri: il match si risolve al 4° set

Nel primo set è decisivo il break piazzato da Spizzirri al decimo gioco, dopo che Fonseca aveva annullato due palle break all’ottavo. Lo statunitense chiude 6-4, poi però va in tilt di fronte alla reazione d’orgoglio del brasiliano. Il secondo set è quello giocato meglio dal “Sinnerinho”, capace di dominare la scena e di riportare la partita in equilibrio grazie a un perentorio 6-2. Sembra che il match possa arrivare a una svolta, invece la benzina di Joao finisce nel terzo set, con Spizzirri che fiuta l’occasione inizia a spedirlo da una parte all’altra del campo, aumentandone il fiatone. Il 6-1 per lo statunitense non lascia intravedere niente di buono per il classe 2006, che nel quarto set non ha la forza di reagire: 6-2 e addio Happy Slam.

Allarme Joao Fonseca: condizione precaria per il “Sinnerinho”

Oltre che una cocente delusione, l’eliminazione istantanea di Fonseca dagli Australian Open fa scattare diversi campanelli d’allarme sul sudamericano, da molti indicato come il possibile “terzo incomodo” tra Sinner e Alcaraz. Le condizioni del “Sinnerinho” erano apparse già malconce nelle scorse settimane, al punto da costingere Joao a ritirarsi dai tornei di preparazione di Brisbane e di Adelaide. E sul cemento di Melbourne l’astro nascente del tennis mondiale s’è presentato a corto di fiato e di movimenti, mostrando evidenti difficoltà soprattutto nel rincorrere i diagonali e gli affondi del suo avversario.