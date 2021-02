Australian Open, Kyrgios torna a criticare Djokovic

Che tra Nick Kyrgios e Novak Djokovic non scorra buon sangue è ormai cosa nota. L’australiano, ormai eliminato dal tabellone singolare, è uscito anche dal doppio (con Thanasi Kokkinakis) e a fine match giocato oggi, ha imitato in maniera sarcastica Djokovic e il suo saluto ai tifosi post gare.

Poi, ha detto: “Volevo solo percepire l’affetto” – si è giustificato – “Volevo diffondere la celebrazione. Tutti la adorano. È molto apprezzata. Ci stavamo solo divertendo.Sono sicuro che a Novak io non piaccia, abbiamo entrambi rispetto l’uno dell’altro, ma a me lui non piace proprio, è stato solo divertimento”.

OMNISPORT | 14-02-2021 18:20