Maestrelli da favola, batte Atmane e si regala Djokovic (o Martinez): lacrime in campo, pure Canè s'emoziona

Dopo l'exploit nelle qualificazioni, il pisano supera anche il primo turno: clamorosa vittoria in rimonta sul francese, con finale epico. Grande gioia anche in diretta tv.

Alla lunga lista di favole recenti del tennis italiano si aggiunge quella di Francesco Maestrelli. L’avventura del tennista toscano agli Australian Open continua. Dopo i tre turni superati nelle qualificazioni, unico azzurro a entrare nel main draw attraverso i barrage preliminari, Maestrelli ha passato anche lo scoglio del primo turno. Ha sconfitto, al termine di una partita dai tratti epici, nientemeno che Terence Atmane, lo spigoloso francese che nella seconda parte del 2025 s’era fatto apprezzare in un paio di confronti contro Jannik Sinner, in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati e agli ottavi a Pechino. Maestrelli, come Jannik, l’ha piegato dopo una dura battaglia.

Australian Open, il successo di Maestrelli su Atmane

Tre ore e 23 minuti di lotta serrata, per cinque set intensissimi. I primi tre soprattutto, visto che il finale è stato dominato dall’italiano. Maestrelli è partito bene, vincendo 6-4 la prima frazione. Poi nella seconda è arrivata la reazione di Atmane, sorretto a Melbourne da una rumorosa claque: 3-6. Dopo tre palle break non sfruttate dall’azzurro, il terzo set è andato ancora al francese al tie-break: 4-7. Finita? Neanche per sogno. Negli ultimi due set (mai prima di oggi Maestrelli aveva giocato una partita al meglio dei cinque) a crollare dal punto di vista fisico è stato proprio Atmane, con l’azzurro che s’è imposto con un doppio 6-1.

Maestrelli vince e piange, emozione anche in diretta tv

Missione compiutaper Maestrelli, che ha festeggiato coi suoi tifosi (pochi ma buoni) e che soprattutto ha dato sfogo a tutta la sua felicità lasciandosi andare a un pianto liberatorio. Una soddisfazione condivisa con Paolo Cané, che ha commentato l’incontro su Eurosport. “Dal quarto set in poi non c’è stata partita, Maestrelli ha dominato”, l’ammissione dell’ex leone azzurro di Davis. “Ci ha fatto emozionare, è un ragazzo che merita, già era contento di aver superato le qualificazioni, figuriamoci ora. Continua così”. E il prossimo avversario potrebbe essere nientemeno che Novak Djokovic, impegnato al primo turno contro lo spagnolo Pedro Martinez.

Chi è Francesco Maestrelli, il nuovo talento italiano

Classe 2002 (è nato il 21 dicembre), pisano e tifosissimo della squadra della sua città, Francesco Maestrelli ha iniziato a giocare a tennis a quattro anni perché animato dalla voglia di battere la sorella più grande, Valentina. Federer e Medvedev i suoi miti tennistici, Gue l’artista preferito. A tavola invece va matto per la pizza. Allenato da Gabrio Castrichella, nelle qualificazioni degli Australian Open ha vinto prima il derby con Lorenzo Giustino (7-6 6-1), poi ha battuto l’arcigno brasiliano Thiago Seyboth Wild (7-6 6-4), quindi ha ribaltato Dusan Lajovic, piegando il serbo con un clamoroso 4-6 6-4 6-3. Ha iniziato l’Happy Slam da 141mo in classifica, è destinato a scalare posizioni.