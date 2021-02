Australian Open, montepremi più "povero" per Djokovic

Ieri, domenica 21 febbraio, Novak Djokovic ha conquistato il suo nono Australian Open e il suo 18esimo Slam portandosi a meno due dai venti di Rafael Nadal e Roger Federer.

Il montepremi portato a casa è però molto più “povero” (per modo di dire) rispetto a quello dello scorso anno. Sia lui che la vincitrice femminile, Naomi Osaka hanno guadagnato 2.750.000 in dollari australiani (pari a 1.787.150 €) quasi 900 mila € in meno rispetto allo scorso anno.

Questo perché su proposta dei vari tennisti e anche dello stesso serbo è avvenuta una vera e propria ridistribuzione del montepremi tra i giocatori che più hanno subito la pandemia e la situazione.

I tennisti eliminati nel primo round delle qualificazioni, ad esempio, hanno ricevuto circa 16.000 € in più rispetto allo scorso anno: una iniziativa che così è andata a equiparare il sistema del montepremi.

OMNISPORT | 22-02-2021 18:13