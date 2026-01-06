Virgilio Sport
TENNIS AUSTRALIAN OPEN

Australian Open, montepremi record: tra Sinner e Alcaraz riparte la sfida dei guadagni, la bordata di Djokovic

Prize money senza precedenti per il primo Slam stagionale: tutti i premi e quanto incassa il vincitore. Jannik punta al tris, Nole punge i primi due della classe

Pubblicato:

Domenico Esposito

Domenico Esposito

Giornalista

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Sta per alzarsi il sipario sull’edizione 2026 dell’Australian Open, che già si annuncia senza precedenti. Il motivo è legato al montepremi, mai così ricco. Sinner e Alcaraz, punzecchiati da Djokovic, si presenteranno a Melbourne con l’obiettivo di duellare per la cima del ranking, ma pure per il portafogli.

Australian Open, montepremi record

Il via è fissato per il 18 gennaio, anche se i primi due tennisti del mondo saranno protagonisti a Melbourne già nei giorni antecedenti il primo Slam della stagione nell’ambito dell’Australian Open Opening Week (oltre che nel match esibizione di Seul del 10 gennaio).

L’attesa è spasmodica: c’è una voglia matta di rivedere in azione Alcaraz e Sinner, pronti a duellare di nuovo per il primo posto della classifica ATP e anche a contendersi il montepremi record del Major. Già, per la prima volta il totale dei premi supera quota 100 milioni di dollari australiani: in palio 111,5 milioni, ossia 64 milioni di euro. Per intenderci: il 16% in più rispetto al 2025 e guadagni che superano il +10% per i tennisti.

Quanto incassa il vincitore

Veniamo al premio finale, quello più ambito. Chi riuscirà a conquistare l’Australian Open – tanto nel singolare maschile quanto in quello femminile -, tornerà a casa con un assegno di circa 2,4 milioni di euro. Una cifra niente male, considerando che l’anno scorso Sinner – che ha vinto le due ultime edizioni del torneo e punta senza mezzi termini al tris – si è aggiudicato 2,1 milioni.

Anche gli sconfitti all’ultimo atto della rassegna avranno comunque modo di ritrovare il sorriso grazie al premio da 1,2 milioni, più alto del 14% rispetto al 2025. Wimbledon, che ha riconosciuto il trionfo di Jannik con 3,5 milioni, è ancora distante, ma la crescita dell’AO è innegabile.

Djokovic punge Alcaraz e Sinner

In questo primi giorni del 2026 Djokovic sta facendo parecchio parlare di sé. Dopo aver mollato il sindacato PTPA che fondato assieme a Pospisil nel 2019, ha poi annunciato che non prenderà parte al torneo di Adelaide, alimentando dubbi anche sulla sua partecipazione agli Australian Open.

L’ultima di Nole è una stoccata ad Alcaraz e Sinner. In un’intervista rilasciata a un programma serbo, il campione di Belgrado e medaglia d’oro ai Giochi di Parigi ha dichiarato: “Sinner e Alcaraz sono giocatori davvero eccezionali, straordinari. Sono sicuro che li vedremo ai vertici del tennis mondiale per molti anni a venire. Ma per me Federer e Nadal sono insostituibili”.

Tutti i premi dell’Australian Open

Qualificazioni

  • 1° turno: 40.500 A$ (23mila euro)
  • 2° turno: 57.000 A$ (33mila euro)
  • 3° turno: 83.500 A$ (48mila euro)

Main draw

1° turno

  • 150.000 A$ (86.000 euro)

2° turno

  • 225.000 A$ (129mila euro)

3° turno

  • 327.750 A$ (circa 188 mila euro)

Ottavi di finale

  • 480.000 A$ (circa 275 mila euro)

Quarti di finale

  • 750.000 A$ (circa 430 mila euro)

Semifinali

  • 1.250.000 A$ (circa 717 mila euro)

Finalista

  • 2.150.000 A$ (circa 1,24 milioni di euro)

Vincitore

  • 4.150.000 A$ (circa 2,38 milioni di euro)

Australian Open, montepremi record: tra Sinner e Alcaraz riparte la sfida dei guadagni, la bordata di Djokovic 2025, un anno di imprese sportive: Sinner, il Napoli, la Davis, Brignone, Pogacar, Duplantis e l’Italvolley Ansa

Leggi anche:

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Pisa - Como
Lecce - Roma
Sassuolo - Juventus

SPORT TREND

WeWALK

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio