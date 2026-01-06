Australian Open, montepremi record: tra Sinner e Alcaraz riparte la sfida dei guadagni, la bordata di Djokovic

Sta per alzarsi il sipario sull’edizione 2026 dell’Australian Open, che già si annuncia senza precedenti. Il motivo è legato al montepremi, mai così ricco. Sinner e Alcaraz, punzecchiati da Djokovic, si presenteranno a Melbourne con l’obiettivo di duellare per la cima del ranking, ma pure per il portafogli.
Il via è fissato per il 18 gennaio, anche se i primi due tennisti del mondo saranno protagonisti a Melbourne già nei giorni antecedenti il primo Slam della stagione nell’ambito dell’Australian Open Opening Week (oltre che nel match esibizione di Seul del 10 gennaio).
L’attesa è spasmodica: c’è una voglia matta di rivedere in azione Alcaraz e Sinner, pronti a duellare di nuovo per il primo posto della classifica ATP e anche a contendersi il montepremi record del Major. Già, per la prima volta il totale dei premi supera quota 100 milioni di dollari australiani: in palio 111,5 milioni, ossia 64 milioni di euro. Per intenderci: il 16% in più rispetto al 2025 e guadagni che superano il +10% per i tennisti.
Veniamo al premio finale, quello più ambito. Chi riuscirà a conquistare l’Australian Open – tanto nel singolare maschile quanto in quello femminile -, tornerà a casa con un assegno di circa 2,4 milioni di euro. Una cifra niente male, considerando che l’anno scorso Sinner – che ha vinto le due ultime edizioni del torneo e punta senza mezzi termini al tris – si è aggiudicato 2,1 milioni.
Anche gli sconfitti all’ultimo atto della rassegna avranno comunque modo di ritrovare il sorriso grazie al premio da 1,2 milioni, più alto del 14% rispetto al 2025. Wimbledon, che ha riconosciuto il trionfo di Jannik con 3,5 milioni, è ancora distante, ma la crescita dell’AO è innegabile.
In questo primi giorni del 2026 Djokovic sta facendo parecchio parlare di sé. Dopo aver mollato il sindacato PTPA che fondato assieme a Pospisil nel 2019, ha poi annunciato che non prenderà parte al torneo di Adelaide, alimentando dubbi anche sulla sua partecipazione agli Australian Open.
L’ultima di Nole è una stoccata ad Alcaraz e Sinner. In un’intervista rilasciata a un programma serbo, il campione di Belgrado e medaglia d’oro ai Giochi di Parigi ha dichiarato: “Sinner e Alcaraz sono giocatori davvero eccezionali, straordinari. Sono sicuro che li vedremo ai vertici del tennis mondiale per molti anni a venire. Ma per me Federer e Nadal sono insostituibili”.
Qualificazioni
- 1° turno: 40.500 A$ (23mila euro)
- 2° turno: 57.000 A$ (33mila euro)
- 3° turno: 83.500 A$ (48mila euro)
Main draw
1° turno
- 150.000 A$ (86.000 euro)
2° turno
- 225.000 A$ (129mila euro)
3° turno
- 327.750 A$ (circa 188 mila euro)
Ottavi di finale
- 480.000 A$ (circa 275 mila euro)
Quarti di finale
- 750.000 A$ (circa 430 mila euro)
Semifinali
- 1.250.000 A$ (circa 717 mila euro)
Finalista
- 2.150.000 A$ (circa 1,24 milioni di euro)
Vincitore
- 4.150.000 A$ (circa 2,38 milioni di euro)