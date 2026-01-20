Musetti rischia grosso con Collignon, poi il belga si ritira: Lollo passa e trova Sonego, ok Darderi, Nardi ko

Il carrarino va sotto di un set, poi rimonta e si porta sul 2-1 prima dell'uscita del suo rivale. Il torinese travolge Taberner, l'italo-argentino piega Garin, out il pesarese.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Avvio di torneo con brivido per Lorenzo Musetti. Il carrarino, testa di serie numero 5 degli Australian Open, va sotto contro il belga Raphael Collignon, rischia il tracollo nel secondo set, poi riesce a capovolgere la situazione e alla fine passa il turno, con tanto di sospiro di sollievo, grazie al ritiro del rivale, “scoppiato” fisicamente nel corso del quarto set. Al secondo turno Lollo trova l’amico Lorenzo Sonego, che invece supera senza problemi lo spagnolo Carlos Taberner, a cui concede appena sette giochi. Missione compiuta anche per Luciano Darderi, bravo a piegare in tre set Carlos Garin. Niente da fare per Luca Nardi, battuto al quarto dal cinese Yibing Wu.

Australian Open, Musetti soffre ma supera l’ostico Collignon

Tanta fatica per il campione toscano, numero 5 attuale e addirittura numero 3 virtuale del ranking. Nel primo set Collignon parte a razzo e riesce a chiudere i conti a proprio favore sul punteggio di 4-6. Grande equilibrio nel parziale successivo, in cui Musetti riesce a spuntarla solo al tie-break, dopo aver corso diversi rischi: ampio il punteggio a suo favore nel “jeu décisif”, come lo chiamano i francesi. Nel terzo set Collignon comincia a dare qualche segno di cedimento dal punto di vista fisico, Musetti invece rimane tonico e pimpante e trova l’acuto ai vantaggi: 7-5. Nel quarto parziale il belga resiste stoicamente fino al quinto gioco (3-2 Musetti), poi alza bandiera bianca e si ritira.

Musetti trova Sonego, che lo avvisa: “Da parte i sentimenti”

Nel secondo turno per il carrarino c’è l’amicone Sonego, bravo a sbrigare senza alcun problema la pratica Taberner: 6-4 6-0 6-3 il punteggio in un’ora e 44′ di gioco. “Musetti è un grande amico ma dobbiamo mettere da parte i sentimenti“, è il singolare “avvertimento” del torinese al suo compagno di doppio, peraltro già battuto nel finale della scorsa stagione e proprio quando Lollo era in lotta per le ATP Finals. “Sono stato bravo a rimanere mentalmente in partita“, è invece il giudizio di Musetti dopo il sofferto debutto con Collignon. “La posizione numero 5? Per me è un punto di partenza, non certamente d’arrivo”.

Darderi batte Garin…e il suo stomaco, Nardi s’arrende a Wu

Bilancio agrodolce per gli altri due azzurri in campo nella notte italiana. Bene Darderi, testa di serie numero 22 del torneo e bravo a vincere, seppur in non perfette condizioni fisiche, la battaglia col cileno Garin, piegato al termine di tre set davvero intensi e tirati: 7-6 7-5 7-6 in quasi tre ore di gioco. Problemi di stomaco per Darderi, richiesta di medical timeout anche per il cileno. Al prossimo turno altra sfida dal sapore di derby per Darderi, contro l’argentino Baez. Un calvario, ma stavolta senza lieto fine, pure per Nardi, sconfitto al quarto set dal cinese Wu. Per il pesarese di origini napoletane tanti rimpianti e un punteggio che rende l’idea dell’equilibrio vissuto almeno fino al terzo parziale: 5-7 6-4 4-6 2-6.