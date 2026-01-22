Australian Open, Musetti si vendica dopo Parigi: Sonego ko. Djokovic asfalta i sogni di Maestrelli, Darderi firma l’impresa

C’è ancora tanta Italia agli Australian Open e c’è soprattutto la voglia di Lorenzo Musetti di dimostrare che il suo ranking non è affatto un caso. Il toscano vincere di autorità il derby contro Lorenzo Sonego (con cui aveva un conto aperto dopo Parigi) e sogna la seconda settimana a Melbourne. Ma la sorpresa del giorno porta la firma di Luciano Darderi che batte Sebastian Baez.

Musetti fa sul serio a Melbourne

L’obiettivo di Lorenzo Musetti è quello di andare più avanti possibile. In Australia il talento del giocatore toscano non ha mai brillato particolarmente visto che non è mai riuscito ad arrivare alla seconda settimana. Ma quest’anno Lollo sembra avere la maturità giusta per riuscire a centrare l’impresa. Nel derby italiano contro Lorenzo Sonego gioca un’altra partita solidissima, contro un avversario che spesso lo ha messo in difficoltà e che a Parigi nell’ultimo 1000 della scorsa stagione ha rischiato anche di costargli la qualificazione alle Finals.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nonostante la grande amicizia tra i due, Musetti però è stato cinico nei momenti chiave del match altro aspetto su cui è migliorato tanto: “Lorenzo è uno dei miei migliori amici nel circuito ma oggi ho dovuto separare le cose. Sono contento per come sia andata, è stata una partita diversa rispetto a quella di due giorni fa. Mi sono sentito molto meglio, ho avuto un passaggio a vuoto solo a inizio del terzo set. Mi sento meglio dal punto di vista della fiducia su questo campo, le condizioni sono adatte al mio tennis ma la cosa che mi è piaciuta di più è stata la mia gestione delle difficoltà”.

Darderi firma l’impresa della giornata

In pochi avrebbero scommesso sulla vittoria di Luciano Darderi nel “mezzo derby” contro Sebastian Baez. Il tennista italiano di origini argentino ha cominciato bene la stagione ma si trovava di fronte un giocatore che nelle prime uscite del 2026 si è guadagnato il titolo di giocatore più in forma. Il sudamericano è apparso tirato a lucido anche dal punto di vista fisico in questo inizio di anno mettendo insieme grandi prestazioni in United Cup e arrivando in finale ad Auckland. Il cemento non è di certo la superficie preferita di Luciano che però sta provando ad ampliare il suo gioco. Il tennista italiano, dopo aver chiuso con qualche problema fisico la sfida del primo turno, ha giocato un match super contro il numero 36 del mondo vincendo in 4 set (6-3, 1-6, 6-4, 6-3) e regalandosi ora la possibilità di sfidare il russo Khachanov.

Maestrelli: con Djokovic dal sogno all’incubo

I sogni di Francesco Maestrelli si infrangono sul talento eterno di Novak Djokovic. Il 23enne azzurro era alla sua prima volta nel tabellone principale di uno slam e la vittoria al quinto set nel primo turno contro Atmane gli ha regalato la possibilità di una vita. Solo un paio di giorni fa quando ha saputo di doversi confrontare con Djokovic è rimasto senza parole, con la sua reazione che è diventata virale sui social. Oggi però non ha potuto nulla contro il campione serbo che gli ha lasciato solo le briciole e 7 game in un match che non ha mai avuto storia.

Australian Open: il tabellone maschile completo