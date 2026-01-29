Australian Open, il nuovo Alcaraz svelato da Samu Lopez: la ricetta anti-Zverev, così Carlos si prepara a Sinner

L'allenatore promosso al posto di Ferrero racconta il lavoro che sta portando avanti sul numero uno e gli evidenti miglioramenti fin qui registrati: Jannik è avvisati

Non dev’essere stato facile per Alcaraz ‘digerire’ la debacle del suo Real Madrid, mentre faceva colazione all’altro capo del mondo. Arbeloa affonda, Carlos – invece – punta a conquistare l’unico torneo del grande Slam che ancora gli manca. La finale dell’Australian Open e forse il primo confronto ufficiale del 2026 con Sinner sono lì a portata di mano, ma prima va superato l’ostacolo Zverev. La ricetta anti-Sascha è fornita dallo ‘chef’ Samu Lopez, allo scoperto sul lavoro che sta portando avanti col numero uno del ranking da quando si è interrotto il rapporto professionale con Ferrero.

Il nuovo Alcaraz secondo Samu Lopez

L’addio a Juan Carlos Ferrero, che nel frattempo ha scelto sorprendentemente di ripartire da un talento spagnolo del golf, continua a far discutere. Ma anche senza il suo storico allenatore, al posto del quale è stato promosso appunto Samuel Lopez, Alcaraz continua a vincere. Anzi, si è già spinto oltre la sua storia approdando alle semifinali di un torneo-tabù come l’Australian Open. L’obiettivo – a questo punto – è riuscire a compiere l’ennesimo capolavoro della sua giovane ma brillante carriera.

Anche perché – sottolinea Lopez nelle parole riportate dal quotidiano Mundo Deportivo – Alcaraz “ha acquisito sicurezza e ritmo col passare dei giorni”. La semifinale con Zverev è alle porte e Carlos dovrà dimostrare di essere cresciuto pure sul cemento, superficie su cui non sono mancati clamorosi scivoloni. “Da tempo lavoriamo sulla concentrazione. Ci stiamo arrivando a poco a poco con esercizi specifici per mantenere un’intensità costantemente elevata. Penso che sia quasi impossibile mantenere un livello perfetto, ma sta andando molto bene e ogni giorno ci sono meno alti e bassi”.

Il segreto per battere Zverev

Dopo aver battuto De Minaur ai quarti, ora Alcaraz è chiamato all’esame Zverev, terza forza del ranking ATP. No, non è affatto un incontro dall’esito scontato. Innanzitutto perché il bilancio tra i due è in perfetta parità: sei successi a testa. E poi perché l’unico sfida tra lo spagnolo e il tedesco all’Australian Open – ai quarti dell’edizione 2024 – ha visto trionfare il secondo.

Insomma, i rischi sono dietro l’angolo. “Zverev è un giocatore molto difficile da affrontare, con molta esperienza. Il suo servizio sarà un fattore determinante, si prevede una grande battaglia”. Secondo l’allenatore del murciano, “Carlos ha più armi, la costanza sarà fondamentale”.

Come si sta preparando a Sinner

C’è un aspetto che Samu Lopez ha sottolineato più volte e su cui si sta lavorando tanto, quello mentale. Ecco, per arrivare all’ultimo atto con Sinner – Zverev e Djokovic permettendo – è necessario essere al top di testa e non solo di gambe. Ed è esattamente ciò che sta provando a fare il campione di El Palmar anche fuori dal campo di gioco.

Nella giornata di ieri, ad esempio, si è concesso una pausa dal tennis regalandosi – come riferisce Marca – una passeggiata sulla spiaggia di Victoria con il suo team e poi facendo colazione guardando le immagini della disfatta in Champions League del Real Madrid, di cui è gran tifoso, contro il Benfica di Mourinho. Un modo per ricaricare le pile e prepararsi al rush finale.