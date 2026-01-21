Australian Open, Paolini imperturbabile: Jas travolge Frech tra insetti, nubifragi, traslochi e tifosi ubriachi

Prova di grande tenuta mentale quella di oggi da parte di Paolini, che non si è fatta distrarre da insetti, continue interruzioni per pioggia e tifosi ubriachi e ah superato Frech per sfidare Jovic al 3° turno dell'Australian Open

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Quella affrontata oggi da Jasmine Paolini al secondo turno dell’Australian Open è stata una vera e propria prova di tenuta mentale. E non tanto per la pressione al servizio che ha costantemente subito dalla sua rivale Magdalena Frech, ma soprattutto per le condizioni nelle quali si disputato l’incontro tra insetti, continue interruzioni per gli improvvisi nubifragi e i cori di una fetta di pubblico un po’…alticcia diciamo.

Le continue interruzioni per pioggia e il cambio stadio

Il risultato finale di 6-2 6-3 potrebbe far pensare a una vittoria in scioltezza di Paolini. In realtà l’azzurra ha dovuto faticare non poco per superare la resistenza di Frech – che ha sempre messo in difficoltà Jas quando si trova al servizio, un’aspetto su cui la n°8 WTA dovrà migliorare per sperare di fare più strada possibile all’Australian Open -, complice anche una situazione dove mantenere la concentrazione era tutt’altro che facile.

L’incontro è stato infatti interrotto in più di un’occasione per via dei forti nubifragi che si sono abbattuti su Melbourne, tra cui l’ultima verso le 22:30 australiane con ancora quasi tutto un set da disputare e il timore dunque di non riuscire a completare il match nella giornata di oggi, soprattutto visto che la pioggia non cessava di scendere in maniera copiosa dal cielo. Fortunatamente per Jas però il match è ripreso, anche se in un campo differente. Paolini e Frech infatti si sono trasferite dalla Kia Arena alla coperta John Cain Arena, con l’azzurra che – contrariamente alla sua avversaria – non ha accusato particolari cali di tensione riuscendo così a trionfare.

L’insetto e i tifosi ubriachi: raccattapalle e arbitro in soccorso di Jas

Quello metereologico non è stato l’unico fattore di distrazione durante il match. Nel primo set, poco prima di servire, Paolini è stata interrotta da un intruso a sorpresa, un insetto che era andato a posizionarsi proprio dove Jas stava per far rimbalzare la pallina. In soccorso dell’azzurra è però prontamente arrivato un raccattapalle, che ha preso in mano la bestiolina e l’ha portata ancora in vita fuori dal campo attirando su di sé gli applausi dello stadio e probabilmente anche quelli interiori di Paolini, che ha osservato la scena con il suo solito sorriso.

L’altro è invece dovuto ai tifosi, che con ogni probabilità hanno sfruttato le pause per pioggia per fare un salto al bar e fare il pieno di lattine di birra, iniziate a spuntare come funghi in mano agli spettatori sugli spalti, che poi si sono messi a cantare in coro varie canzoni in stile karaoke intrattenendo un po’ mentre la partita era ferma. Peccato però che i tifosi abbiano continuato anche una volta ripreso il match tra Frech e Paolini, con l’arbitro che è stato costretto a intervenire per richiamali. Nulla di grave e sopratutto nessun atteggiamento veramente scorretto da parte degli spettatori, solamente un po’ di estasi dovuta a un tasso alcolemico un po’ allegro.

Al terzo turno la sfida alla stellina USA

L’importante comunque è che Paolini sia riuscita a mantenere la concentrazione e strappare il pass per il terzo turno dell’Australian Open, dove affronterà la nuova enfant prodige del tennis a stelle e strisce, Iva Jovic, 18enne statunitense che occupa già la posizione n°27 nel ranking WTA ma che Jasmine ha battuto in entrambi i precedenti.