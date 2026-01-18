Australian Open, la sceneggiata di Putintseva è virale: lite col pubblico e fischi. Venus Williams, impresa sfiorata a 45 anni

La prima giornata dei tabelloni principali a Melbourne regala subito emozioni: la leggendaria campionessa statunitense va a un passo dal successo, Sonmez soccorre una raccattapalle dopo un malore

Prima giornata agli Australian Open, si comincia a fare sul serio. E ovviamente non possono mancare momenti di tensione, polemica e anche un po’ di spavento. A dare spettacolo e non strettamente in termini tennisti è la kazaka Putintseva che vince e litiga con il pubblico. Mentre un attimo di panico si è vissuto nel corso del match tra Sonmez e Aleksandrova con il malore di una raccattapalle. Nella mattina italiana invece gli sguardi sono andati tutti per Venus Williams che sfiora l’impresa ma si deve arrendere al terzo set.

La sceneggiata di Putintseva

Il primo ruolo di “villain” agli Australian Open se lo prende di diritto la kazaka Julija Putintseva. Il match si gioca sul campo 6 che nel corso degli ultimi anni è diventato famoso come il “party court”. Il motivo è semplice visto che si tratta di un campo che sin dal suo debutto nel 2024 è noto per essere uno dei più chiassosi dell’intero impianto australiano, si trova infatti vicino a due bar “sponsor” dell’evento e spesso capita che i tifosi bevano qualche drink di troppo. Il match contro Haddad Maia si trasforma subito in una bolgia con il supporto del pubblico che va dalla parte della brasiliana. Putinsteva si lamenta subito nei confronti dell’arbitro per il rumore dei tifosi e il match si trasforma in bagarre. La kazaka conquista la vittoria in tre set e decide di festeggiare con dei gesti polemici nei confronti del pubblico e con un saluto gelido alla sua avversaria. E non è la prima volta che Putintseva si rende protagonista di un comportamento del genere.

Sonmez: favola e gesto da applausi

L’impresa della giornata è quella messa a segno dalla turca Zeynep Sonmez. La tennista numero 112 del mondo è entrata nel tabellone principale dalle qualificazioni e contro la ceca Aleksandrova conquista in tre set la vittoria più importante della sua giovane carriera. Ma a essere da applausi non è solo la sua prestazione in campo ma un gesto che ha fatto subito il giro del web. Il gran caldo che sta colpendo Melbourne ha creato grande difficoltà a una giovane raccattapalle. Prima di un servizio si vede la ragazza cominciare a perdere l’equilibrio e poi svenire. La prima a intervenire è proprio la tennista turca che corre a soccorrerla e l’aiuta a lasciare il campo.

Venus Williams, impresa sfiorata a 45 anni

Nel corso della mattina italiana mentre in campo c’è Carlos Alcaraz che cattura l’interesse degli appassionati, è in corso anche un altro match che desta grande curiosità ed è quello che vede opposte la serba Olga Danilovic alla 45enne Venus Williams. La tennista statunitense che ha ottenuto una wild card per partecipare al torneo vince il primo set al tiebreak, perde il secondo e nonostante un break di vantaggio si lascia sfuggire la possibilità di un successo che sarebbe diventato senza dubbio la storia del giorno a Melbourne.

