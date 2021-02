Australian Open, Sara Errani elimina Venus Williams

Sara Errani elimina Venus Williams all’Australian Open e dopo sei anni si qualifica per il terzo turno di uno Slam. L’azzurra approfitta di un infortunio della statunitense, frenata da problemi alla caviglia, per imporsi 6-1 6-0.

“Non è mai facile giocare quando un’avversaria si infortuna. Non posso dire di essere contenta al 100% del mio match. Sono molto dispiaciuta per Venus e spero stia bene, è una grandissima campionessa. Da parte mia c’è comunque soddisfazione per aver ottenuto questo risultato, giocando in questo magnifico stadio”, le sue parole dopo il match.

La Errani affronterà ora la tennista di Taipei Hsieh Su-wei, che ha eliminato Bianca Andreescu.

OMNISPORT | 10-02-2021 08:56