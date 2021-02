Australian Open, Serena Williams: "Prima non riuscivo ad allenarmi"

Buon inizio per Serena Williams, che all’esordio ufficiale in terra australiana batte Daria Gravilova con un 6-1; 6-4 senza reale storia. La vincitrice di 23 Slam ha voluto sottolinare come il fatto di aver posticipato il primo Slam della stagione a febbraio le abbia permesso di riprendersi e partecipare al torneo. In questo senso, al contrario di molti altri tennisti, per lei è stata una vera fortuna.

Queste le sue parole:

“Se gli Australian Open si fossero giocati in tempi normali non credo che ci sarei stata. Prima non riuscivo ad allenarmi, stavo spingendo oltre i limiti, ma avevo bisogno di tempo per tornare e questa situazione ha giocato a mio favore”.

Nel prissimo turno, la Williams se la vedrà con Tsvetana Pironkova, che ha battuto nel primo turno Liudmila Samsonova.

OMNISPORT | 01-02-2021 20:41