Australian Open, Sinner e Alcaraz spaccano la famiglia Federer: Roger tifa Carlos, le figlie sono pazze di Jannik

All'interno della famiglia Federer sembrano esserci due fazioni: da una parte Roger che tifa Alcaraz (e del quale potrebbe diventare il prossimo coach), dall'altra le figlie Myla Rose e Charlene Riva che fanno il tifo per Sinner

Da ormai più di tre anni Roger Federer ha appeso la racchetta. La passione per il tennis del fenomeno svizzero non si è però certamente esaurita. D’altronde come potrebbe essere altrimenti vista anche l’incredibile rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Una rivalità che ci immaginiamo possa essere anche fonte di confronto nella sua famiglia, con lo Swiss Maestro che non ha mai nascosto la sua preferenza per lo spagnolo e le figlie che invece seguono i match dell’azzurro anche quando il padre non è presente.

Le figlie di Federer allo stadio per Sinner con Cruz Hewitt

Dopo quasi due mesi dalla finale delle Nitto ATP Finals c’era grande curiosità per vedere il ritorno in campo di Sinner all’Australian Open. Tra i tanti tifosi accorsi a osservare l’esordio dell’azzurro contro Hugo Gaston non è passata inosservata la presenza di alcuni spettatori d’eccezione, come Myla Rose e Charlene Riva, le figlie gemelle 16enni di Federer, che hanno seguito il padre nella sua trasferta in Australia e sfruttato l’occasione per non perdersi il match di Jannik, al quale invece non ha presenziato Roger. In compagnia delle due ragazze c’era un altro figlio d’arte, Cruz Hewitt, erede di Lleyton, ultimo australiano campione slam e n°1 al mondo.

Federer tifa Alcaraz all’Australian Open

La presenza di Myla Rose e Charlene Riva allo stadio per il match di Sinner lascia pensare che le due siano tifose dell’azzurro, contrariamente al padre, che invece non ha mai nascosto una certa preferenza per Alcaraz, per cui ha recentemente affermato che farà il tifo all’Australian Open: “Riuscire a completare il Career Grand Slam alla sua età sarebbe davvero pazzesco. Vediamo se riuscirà a completare questa impresa, io spero che ce la faccia, perché sarebbe un momento incredibile e speciale”.

Quando Sinner divise Federer e la moglie a Wimbledon

Non è la prima volta che Sinner divide la famiglia Federer. In occasione dello scorso Wimbledon, prima della semifinale contro Novak Djokovic era stato chiesto a Roger e sua moglie un pronostico sulla partita, con l’ex n°1 al mondo che aveva indicato – sbagliando – Nole come favorito, mentre Mirka – che ci aveva visto lungo visto poi il successo nel torneo dell’azzurro – aveva scelto Jannik.

L’impressione derivante da tutte queste preferenze e affermazioni di Federer è che lo Swiss Maestro non sia un grandissimo fan di Sinner (forse anche per colpa del caso clostebol, in seguito al quale Roger se ne era uscito con le prime dichiarazioni un po’ al vetriolo), mentre la speranza è che come ai Championships anche questa volta le divisioni all’interno della famiglia del campione svizzero portino fortuna all’azzurro.