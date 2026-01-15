Australian Open, occhio Sinner: Alcaraz si riscatta dopo la figuraccia e travolge De Minaur. Il mistero di Carlos

Dopo l'errore grossolano in occasione del Million Dollar 1 Point Slam, Alcaraz è tornato il solito rullo compressore travolgendo De Minaur e mettendo in mostra una condizione simile a quella mostrata allo US Open

L’Australian Open non è ancora cominciato che tutti si stanno già pregustando l’ennesima finale slam tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che farà di tutto per ribaltare i pronostici che vedono l’azzurro favorito in virtù dei successi nelle ultime due edizioni e diventare il giocatore più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam. A conferma di ciò anche le sensazioni trasmesse in campo dallo spagnolo, che dopo la “figuraccia” nella simpatica esibizione del Million Dollar One Point Slam è tornato a fare sul serio, travolgendo Alex de Minaur e mettendo in mostra una condizione che ricorda quella dello US Open, dove dominò il torneo.

Alcaraz dominante contro De Minaur

Quello atterrato a Melbourne è un Alcaraz in missione. Dopo la simpatica esibizione del Million Dollar One Point Slam, trattata come tale e persa per un tentativo di palla corta terminata a metà rete, lo spagnolo è subito tornato a fare sul serio contro De Minaur. Nonostante si trattasse anche in questo caso di un match amichevole, Carlitos ha voluto sfruttare l’occasione per mettersi seriamente alla prova, sfoderando una prestazione estremamente convincente e priva di sbavature contro il n°6 ATP, non propriamente un avversario a caso.

Una prestazione simile a quelle che avevano contraddistinto il suo cammino perfetto durante lo scorso US Open, forse il miglior torneo disputato in carriera dallo spagnolo, mai vittima di quei cali di tensione e concentrazione che in passato gli erano costati l’uscita prematura dai tornei o lo avevano semplicemente obbligato a rimanere di più in campo sprecando così energie fisiche e nervose utili in un eventuale confronto finale con Sinner. Insomma, dopo il successo nell’esibizione di Seoul questo è un altro chiaro segnale per l’azzurro, che certamente adotterà le sue contromisure. Jannik avvisato, mezzo salvato.

Alcaraz ammette la paura di una nuova figuraccia, poi fa il misterioso

Dopo la partita Alcaraz ha ammesso che a farlo giocare così bene è stato anche il timore di una nuova “figuraccia” dopo l’errore nel drop shot in occasione del Million Dollar 1 Point Slam, facendo poi il misterioso su cosa si sia concentrato durante gli allenamenti che hanno preceduto la nuova stagione: “Non volevo fare di nuovo i conti con la sensazione di aver sbagliato un drop shot, quindi oggi sono sceso in campo con la voglia di vincere. Non posso dirvi quale obiettivo ho inseguito durante la off-season perché i miei rivali mi stanno guardando”.

Alcaraz ha poi spiegato cosa gli servirà per vincere, puntando molto sulla concentrazione, che aveva fatto la differenza durante lo US Open: “Devo rimanere sempre concentrato e non perdere mai il focus durante le partite e i tornei. Devo migliorare alcuni aspetti fuori dal campo che al momento non sono facili da gestire. Sto lavorando duramente per essere felice e avere un atteggiamento positivo. Sono cose che magari le persone non considerando importanti, ma per me sono fondamentali”.

Domani l’ultimo test di Sinner contro Auger-Aliassime

Domani toccherà invece a Sinner scendere in campo per un esibizione durante l’Opening Week dell’Australian Open. Alle 7 italiane Jannik sfiderà infatti Felix Auger-Aliassime in quello che rappresenta l’ultimo vero test prima dell’inizio dell’Happy Slam. Una chance utile per testarsi e vedere i risultati della propria preparazione e soprattutto rispondere a distanza ad Alcaraz.