Sinner-Djokovic, dove e perché si può vedere gratis in tv la semifinale degli Australian Open: deciso l'orario

Oltre che su Eurosport, il match tra Jannik e Nole sarà trasmesso in chiaro su Nove, come l'eventuale finale con l'azzurro protagonista: in campo venerdì dalle 9.30 italiane.

Buone notizie per gli appassionati di tennis e per i tifosi del rosso di San Candido. Oltre che sulle piattaforme pay, il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmesso in diretta su un canale in chiaro a diffusione nazionale. Per giunta, a un orario relativamente “comodo”, con la possibilità – per chi potrà – di seguirlo dal primo all’ultimo scambio. Non solo: in caso di vittoria di Sinner, anche la finale tra lui e il vincitore della sfida tra Carlos Alcaraz e Sascha Zverev andrebbe in onda sullo stesso canale free. Mettetevi comodi e prendete carta e penna, dunque: ecco tutte le info per seguire gratuitamente i match decisivi del primo Slam dell’anno.

Sinner-Djokovic, l’orario della semifinale

La semifinale degli Australian Open si giocherà venerdì 30 gennaio 2026 alle 9.30 sul cemento della Rod Laver Arena, il centrale di Melbourne. Partita collocata in orario serale (in Australia sono le 19.30) e senza il “problema” del sole cocente sulla testa dei protagonisti. Di fronte il nuovo (o meglio: uno dei due nuovi) e il vecchio leader del tennis mondiale, divisi da 14 anni (Sinner ne ha 24, Djokovic 38) e da due posizioni di differenza nella classifica ATP: Jannik secondo, Nole quarto. Alle 4.30, cinque ore prima, l’altra semifinale tra Carlos Alcaraz e Sascha Zverev, numero 1 e numero 3 del seeding.

Australian Open, Sinner-Djokovic in chiaro

La supersfida tra Sinner e Djokovic sarà trasmessa in chiaro su Nove, uno dei canali del digitale terrestre a diffusione nazionale, in quanto il match rientra nella lista degli eventi nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro. Alla lettera “o” di tale lista, pubblicata lo scorso 20 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono indicate come eventi di eccezionale rilevanza “le semifinali e le finali dei tornei del Grande Slam ove presenti atleti italiani”. Ecco perché anche l’eventuale finale con Sinner, in programma domenica 1 febbraio alle 9.30, sarebbe trasmessa ugualmente in chiaro.

Dove vedere la sfida tra Sinner-Djokovic in pay

Oltre che gratuitamente su Nove, sarà naturalmente possibile vedere la sfida tra Sinner e Djokovic e l’eventuale successiva finale con l’azzurro in campo sugli stessi canali che finora hanno trasmesso in esclusiva ogni match dell’Happy Slam australiano. Diretta assicurata, infatti, su Eurosport1 HD e le piattaforme Discovery+ e HBO Max, che sono disponibili per gli abbonati DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels. I diritti degli Australian Open, come del resto quelli del successivo torneo Slam, il Roland Garros, sono stati acquistati da Eurosport. I due Slam successivi, Wimbledon e US Open, andranno invece in esclusiva su Sky. Sempre con la possibilità per tutti, in caso di presenza di italiani, di vedere in chiaro semifinali e finale.