Jannik Sinner eliminato al secondo turno dell'Australian Open. Il 18enne azzurro dopo la vittoria di martedì contro Max Purcell, la sua prima in uno Slam, deve cedere per 6-4 6-4 6-3 all’ungherese Marton Fucsovics, numero 67 del ranking.

Avanza Novak Djokovic, che piega il giappone Ito per tre set a zero. Tsitsipas qualificato senza scendere in campo per il forfait del tedesco Kohlschreiber.

SPORTAL.IT | 22-01-2020 08:04