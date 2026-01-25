Australian Open, Sinner retrocesso per il derby con Darderi: l'orario scatena la bufera, Jannik sotto accusa

Ancora polemiche sull'azzurro dopo la sofferta vittoria con Spizzirri: a scatenare le proteste è la decisione di dispensare il numero 2 del mondo dall'orario diurno

Sinner ‘retrocesso’ per il derby tutto azzurro con Darderi che vale un posto nei quarti di finale dell’Australian Open. La decisione di spostare il numero due del ranking sulla Margaret Court Arena, lasciando la ribalta della Rod Laver Arena alla sfida tra Musetti e Fritz scatena la bufera sul web. Piovono nuove accuse su Jannik, dopo quelle che hanno caratterizzato l’incontro vinto contro Spizzirri (e i crampi) al terzo turno.

Sinner retrocesso: l’orario del derby con Darderi

L’ottavo di finale tra Sinner e Darderi si giocherà lunedì 26 gennaio sul ‘Margaret Court’ – dunque non sul campo principale – non prima delle 8:00 italiane, quando cioè in Australia saranno le 18:00. Una decisione che ha fatto storcere il naso a molti, perché arrivata dopo l’enorme fatica sostenuta dall’altoatesino in occasione dell’ultimo incontro disputato e portato a casa in quattro set contro l’americano dalle origini italiane Eliot Spizzirri.

All’inizio del terzo set, quando i crampi hanno seriamente rischiato di compromettere la sua partita, il primo Slam della stagione e la rincorsa ad Alcaraz, l’interruzione dl match per far scattare le misure ‘anti-caldo’ ha forse consentito a Jannik di superare il problema fisico salvandolo così dalla debacle. Ma non dalle polemiche che hanno poi travolto il rosso di San Candido. A gettare benzina sul fuoco la decisione di ‘graziarlo’ dall’orario diurno.

La mossa di Jannik dopo i crampi

Dopo essere riuscito ad avere la meglio sul giustiziere di ‘Sinnerinho’ Fonseca, Jannik ha deciso di evitare il caldo del Melbourne Park per non correre alcun tipo di rischio. In vista del confronto con Luciano Darderi, il numero 2 del mondo ha preferito allenarsi al chiuso così da tutelare il suo fisico, reduce da una maratona di tre ore e 42 minuti, ma soprattutto da un quasi ritiro.

Persistono ancora dubbi sul suo stato di forma, ma la posta in palio è troppo alta: Sinner punta a calare il tris all’Australian Open e a vincere quella che sarebbe la sua 18esima partita di fila al Major. Non solo, c’è anche un’altra statistica da salvaguardare: non perde un incontro contro un collega fuori dalla top 20 negli Slam su cemento dall’Australian Open del 2020.

Nuove accuse sul rivale di Alcaraz

Sono soprattutto i tifosi spagnoli, e quindi di Alcaraz, a protestare sui social per l’orario del derby italiano. Ancora una volta Sinner è accusato di essere favorito. Perché giocare di pomeriggio potrebbe rivelarsi un vantaggio decisivo per superare il connazionale e continuare la sua marcia verso la finale.

“Forse hanno timore che sudi” punge Diego su X. Cabreiro ricorre all’ironia: “Stanno preparando i cannoni sparaneve, così sembra di essere a casa di Heidi”. Per Lucky “gli organizzatori sperano in una finale di Sinner contro Alcaraz che attiri la folla”. Anche Eugene attacca: “Devono fare di tutto per assicurarsi che il ragazzo dalle uova d’oro non venga tirato fuori prima della finale”. “È vergognoso” commenta Kathy. Insomma, il clima è rovente. E non solo per la colonnina di mercurio impazzita.