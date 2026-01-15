Australian Open, sorteggio da incubo per Sinner: pericolo Fonseca. Alcaraz rischia, Musetti trova Collignon, sfortuna Berrettini

Il numero 2 del mondo debutta a Melbourne contro il francese Hugo Gaston e sulla sua strada c’è la promessa brasiliana. Percorso complicato anche per Alcaraz che comincia con Walton. Paolini al via contro una qualificata

E’ tempo di Australian Open, il mondo del tennis si tuffa nel primo slam della stagione. Per il momento a farla da padrone sono ancora i pronostici visto che il sorteggio dei tabelloni maschile e femminile ne offrono l’opportunità. Sinner comincia il suo 2026 contro il francese Gaston, Alcaraz trova l’australiano Walton. Musetti debutta contro il belga Collignon e Paolini aspetta di conoscere la sua avversaria dalle qualificate.

Sinner, sorteggio complicato

Non c’è nessuna partita semplice in uno slam: ogni tennista è pronto a ripetere questa massima ma è evidente che il percorso che si trova davanti Jannik Sinner sembra essere molto difficile a cominciare dalla sfida con il francese Hugo Gaston. Un debutto che vedrà il numero 2 del mondo ovviamente favorito ma il numero 58 del mondo come primo ostacolo non è di quelli semplici da superare. Dalla parte di tabellone di Jannik però ci sono che altre insidie, se il secondo turno (uno tra Duckworth e un qualificato) sulla carta non sembra impossibile, poi dal terzo cominciano i veri problemi. L’azzurro potrebbe infatti trovarsi di fronte il brasiliano Joao Fonseca, uno degli astri nascenti del circuito (o derby con l’italiano Luca Nardi). Agli ottavi eventuale sfida contro uno tra Karen Khachanov e il “bot” Mpetshi Perricardi o derby contro Luciano Darderi. Nei quarti di finale possibile incrocio con Shelton, mentre in semifinale sfida a Djokovic o a Lorenzo Musetti o a Taylor Fritz.

Il cammino di Alcaraz

Esordio decisamente più semplice quello di Carlos Alcaraz, il numero 1 del mondo inserito nella parte alta del tabellone trova subito l’australiano Adam Walton, numero 79 del ranking. Al secondo turno lo spagnolo può trovare il tedesco Hanfmann o un qualificato. Sul suo percorso poi ci potrebbero essere Moutet o Korda, mentre negli ottavi oltre a De Minaur e Bublik, c’è la possibile sfida a Cobolli. In semifinale ci sarà uno tra Zverev, Medvedev, Rublev e il canadese Auger-Aliassime.

Il percorso degli italiani

Avvio complicato anche per Lorenzo Musetti che trova subito sulla sua strada un giocatore come il belga Raphael Collignon che può rappresentare un pericolo. Al secondo turno ci potrebbe essere subito il derby contro Lorenzo Sonego. Sorteggio decisamente sfortunato quello di Matteo Berrettini che trova subito il padrone di casa Alex De Minaur, non è andata bene neanche all’australiano a dire il vero per una sfida che potrebbe essere tra le più interessanti nel primo turno. Mattia Bellucci pesca il norvegese Casper Ruud reduce da qualche dubbio di natura fisica, mentre Matteo Arnaldi incrocia subito Andrey Rublev. Flavio Cobolli, testa di serie numero 20, aspetta di conoscere il suo avversario dalle qualificazioni. Darderi debutta contro il sudamericano Garin, Sonego ha una chance contro Taberner così come Nardi che aspetta un qualificato. E in tabellone da qualificato entra anche Francesco Maestrelli alla sua prima volta in uno slam.

Paolini aspetta ancora, Cocciaretto trova Grabher

La pattuglia italiana in ambito maschile è decisamente folta, quella in ambito femminile lo è molto meno. Jasmine Paolini, testa di serie numero 7 del torneo, comincia il suo cammino con una qualificata ed è inserita nella porzione di tabellone che vede anche la numero 1 al mondo Aryna Sabelenka. Secondo turno contro una tra Erajvec e Frech, poi ci potrebbe essere la giovanissima Jovic e ancora una tra Kostyuk e Alexandrova. Esordio contro l’austriaca Julia Grabher per Elisabetta Cocciaretto che in un eventuale terzo turno troverebbe Iga Swiatek. Si arrende nell’ultimo turno di qualificazioni invece Lucia Bronzetti.