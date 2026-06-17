Austria-Giordania, riscatto e timbro finale di Arnautovic. Rangnick t’è convenuto? Sofferenza infinita

Tre punti che valgono il primo posto, ma quanta fatica: la Giordania resta in partita fino alla fine e si arrende solo a un'autorete e al rigore di Arnautovic nel recupero

Alla fine l’Austria sorride, ma che sofferenza. La squadra di Ralf Rangnick torna a vincere una partita ai Mondiali dopo 36 anni, dai tempi di Italia ’90, ma per piegare l’esordiente Giordania serve un’impresa di nervi, conclusa solo nel recupero con il rigore di Arnautovic per il definitivo 3-1. Un successo pesantissimo, che vale l’aggancio all’Argentina in vetta al gruppo J, ma arrivato al termine di 90 minuti tutt’altro che agevoli. Un esordio in chiaroscuro per il tecnico che, pochi giorni fa, ha scelto di proseguire l’avventura sulla panchina austriaca rinunciando al Milan.

Schmid porta avanti l’Austria

Pronti, via. L’Austria vuole subito prendere il pallino del gioco in mano, ma la Giordania, all’esordio assoluto in un Mondiale, non recita affatto la parte della comparsa intimidita. Anzi, sono loro i primi a farsi vedere, con Haddad e Olwan, che impegnano subito Schlager. Al 20′, però, basta una fiammata a rimettere le cose nell’ordine previsto. Schimd arma il destro dai venti metri e pesca l’angolino. Vantaggio austriaco, ma la Giordania non si disunisce e poco dopo sfiora il pari con il colpo di testa di Olwan che scheggia la traversa. Un avvertimento che l’Austria ignora, chiudendo avanti ma in affanno il primo tempo.

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Olwan nella storia

Nella ripresa arriva la conferma di quanto si era visto nel primo tempo. Al 50′ la Giordania trasforma il coraggio in qualcosa di concreto, e lo fa con il suo uomo più ispirato. Ancora Olwan, che parte largo a sinistra, si accentra sul mancino e lascia partire una conclusione precisa che bacia il palo e si insacca alle spalle di Schlager. Una rete che entra dritta nei libri di storia. Infatti è la prima realizzata dalla Giordania in un Mondiale. Per qualche minuto il San Francisco Bay Area Stadium si tinge di neroarancio, mentre l’Austria sembra in difficoltà.

L’Austria vince, ma che fatica

A cambiare la serata ci pensa una mossa di Rangnick: dentro Arnautovic, fuori Kalajdzic. Servono fisico ed esperienza là davanti, e l’ex Inter e Bologna ne ha da vendere. L’Austria alza il baricentro e spinge, ma la Giordania regge e sfiora pure il clamoroso vantaggio in un paio di ripartenze velenose. La svolta arriva da una mischia in area. Arnautovic insacca, lo stadio esulta, ma il VAR cancella tutto per un tocco di braccio nell’azione. Sembra la serata storta.

E invece, pochi minuti dopo, il calcio si diverte a ribaltare gli umori: sul corner di Sabitzer la palla carambola su Al-Arab e finisce beffardamente in rete. È l’autorete del 2-1 che spegne la Giordania. La partita, di fatto, è chiusa, ma c’è ancora spazio per un’ultima azione nel recupero. Il VAR richiama l’arbitro, che assegna un rigore all’Austria. Dal dischetto va proprio Arnautovic, che firma il 3-1 e il suo primo gol nel torneo. Alla Giordania resta l’applauso dei suoi tifosi: sconfitta, ma a testa alta.

Rangnick, dal no al Milan all’esordio sofferto

A rendere ancora più curioso questo esordio c’è lo sfondo di mercato. Solo pochi giorni prima della sfida con la Giordania, Rangnick ha declinato la corte del Milan per legarsi alla nazionale austriaca fino agli Europei del 2028. “I am for Austria”, il messaggio con cui il tecnico ha di fatto ufficializzato la sua scelta. I rossoneri lo avevano individuato come l’uomo forte a cui affidare l’intera area sportiva, nel ruolo di direttore tecnico.

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Rangnick, però, aveva posto condizioni precise e non negoziabili: piena autonomia sulla scelta di allenatore, direttore sportivo e capo scouting, e nessuna interferenza nel suo operato, a partire da quella di Ibrahimovic. Un pacchetto di garanzie su cui il club di via Aldo Rossi ha preso tempo, forse troppo. Perché nel frattempo la Federazione austriaca si era mossa con decisione, mettendo sul piatto un rinnovo a cifre quasi raddoppiate e, soprattutto, la richiesta di una risposta prima dell’inizio del Mondiale.

Messo di fronte al bivio, il tecnico ha scelto la via della continuità. “È la decisione giusta, volevo chiarezza”, ha spiegato in conferenza stampa dal ritiro californiano. Una scelta di principio, la sua, che il campo si è subito incaricato di mettere alla prova: perché l’esordio, dopo 36 anni di attesa, ha regalato si tre punti pesanti, ma anche 90 minuti di autentica sofferenza contro un’esordiente.