Austria, Hamilton subito davanti

Lewis Hamilton è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp d'Austria, nona prova (su 21) del Mondiale di Formula 1 in programma domenica sulla pista di Zeltweg (4.318 metri, 71 giri per un totale di 306,452 chilometri). Il campione britannico della Mercedes, leader della classifica genera e iridato in carica, ha girato con il crono di 1'04"838, precedendo il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel (+0"144) e il finlandese e compagno di scuderia Valtteri Bottas (+0"161).

Quarta l'altra Rossa del monegasco Charles Leclerc (+0"303), che anticipa la Red Bull dell'olandese Max Verstappen (+0"422). Completano la top ten virtuale il francese Pierre Gasly (Red Bull), lo spagnolo Carlos Sainz (McLaren), l'australiano Daniel Ricciardo (Renault), il danese Kevin Magnussen (Haas) e il britannico Lando Norris (McLaren). Seconda sessione di libere nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30.

SPORTAL.IT | 28-06-2019 13:14