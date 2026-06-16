Austria, Rangnick ha già dimenticato il Milan: ecco il vero sogno del ct alla sua prima gara in un Mondiale

L'allenatore che ha detto no ai rossoneri ha in testa solo la sua nazionale, attesa al debutto contro la Giordania e ricorda come sia facile scivolare

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

I ventotto lunghi anni di attesa senza Mondiali si concluderanno domani per l’Austria, quando i biancorossi disputeranno la loro prima partita dal 1998 (ore 6:00 in Italia) contro la Giordania, al suo debutto ai Mondiali, a San Francisco. Sulla carta dovrebbe essere una passeggiata ma queste prime partite hanno già dimostrato che le sorprese sono dietro l’angolo, con l’ultimo esempio del Capo Verde che ha fermato la Spagna a far riflettere. Rangnick lo sa: il ct austriaco, che ha detto no alle offerte del Milan stanco di aspettare un progetto fumoso, è felice di potersi concentrare solo sui Mondiali.

Rangnick non si fida della Giordania

“Queste partite hanno dimostrato ancora una volta quanto peso si possa dare ai favoriti o alla classifica mondiale FIFA – dice Rangnick, che ha già messo in un cassetto tutti i discorsi col Milan – Questo avversario viene definito facile solo da chi non lo ha studiato a fondo come abbiamo fatto noi. Non ha nulla a che vedere con San Marino o le Isole Faroe. Non si tratta affatto di una passeggiata, di una squadra che si può battere al volo, dove conta solo l’entità della vittoria. Non è affatto così. Probabilmente nemmeno la vittoria dell’Australia contro la Turchia era stata prevista da molti. Questo dimostra che bisogna stare all’erta fin dall’inizio. Dobbiamo giocare la partita dall’inizio come se fosse una finale assoluta”.

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Rangnick non sta nella pelle: “Per me è la prima occasione in assoluto di partecipare a un Mondiale, forse anche l’ultima, non si sa mai. Mi aspetto la Giordania con una difesa a tre o a cinque, con un approccio di squadra molto compatto, che punta sempre a ridurre al minimo gli spazi per l’avversario per poi passare rapidamente all’attacco. Cercano di attirare l’avversario in area per poi ripartire in contropiede negli spazi aperti”.

Il consiglio del ct austriaco

L’ultima amichevole contro la Tunisia ha messo in luce una debolezza proprio nell’organizzazione difensiva: “Questo è stato uno degli argomenti ricorrenti nelle sessioni di formazione e nelle discussioni video delle scorse settimane. Ci abbiamo dato grande importanza ma se riusciamo a mettere in pratica in campo quello che abbiamo fatto in allenamento, non sono preoccupato. Abbiamo bisogno della gioia di giocare e di un atteggiamento rilassato. Dobbiamo davvero goderci quello che succede in campo.”

La battuta sul cartellone pubblicitario

Rangnick può sfruttare le pause per bere a metà di entrambi i tempi per dare ai suoi giocatori ulteriori spunti, cosa che generalmente considera positiva, “anche se gli aspetti pubblicitari giocano un ruolo importante”. Gli aspetti pubblicitari sono anche il motivo per cui il logo della FIFA all’ingresso principale dello stadio, che in realtà riporta il nome di un noto produttore di jeans, è stato coperto da un grande striscione bianco. “Quando l’ho visto, non ho potuto fare a meno di sorridere”, ha detto Rangnick.

La gioia di Alaba

Sul rinnovo di Rangnick ha detto la sua anche una delle stelle austriache, David Alaba: “Siamo tutti incredibilmente felici. È un fatto molto positivo per la nazionale e per il calcio austriaco in generale per i prossimi anni. Sappiamo cosa possiamo aspettarci da lui. Quello che ha fatto per noi come squadra è incredibile”