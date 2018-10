Autodromo Monza, direzione a Benvenuti

Pietro Benvenuti è il nuovo Direttore Generale di Autodromo Nazionale Monza – Società Incremento Automobilismo e Sport SpA (SIAS).

L'azienda, federata all'Automobile Club d'Italia, ha in gestione fin dal 1922 l'Autodromo di Monza, oggi chiamato Monza Eni Circuit. Benvenuti ricopriva da inizio anno il ruolo di Direttore Commerciale del circuito. Indicato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, lo scorso 10 ottobre è stato ufficialmente nominato Direttore Generale dall'Assemblea dei Soci. Lunedì 15 ottobre ha quindi ricevuto dal CdA di SIAS, riunitosi in Autodromo, le procure per poter operare nel nuovo ruolo.

Pietro Benvenuti è nato a Livorno nel 1966 e si è laureato in Economia e Scienze Politiche all'Università degli Studi di Siena. Fin dagli esordi della sua carriera professionale, si è sempre occupato del mondo del motorsport. Dopo alcune esperienze nell'organizzazione di eventi motoristici, è diventato Direttore Marketing del Misano World Circuit. Dal 2012 al 2015 è stato Direttore Generale dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Per i successivi due anni ha ricoperto l'incarico di Business Coordinator del team di MotoGP, Gresini Racing. Infine, da febbraio 2018, ha ricoperto l'incarico di Direttore Commerciale per Autodromo Nazionale Monza SIAS SpA con operatività nel Marketing e nella Comunicazione.

