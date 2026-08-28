L’autogol di Donnarumma non toglie il sorriso a Maresca: il Manchester City vola con Haaland e Cherki, che poker al Palace

Vittoria convincente del Manchester City di Maresca, che domina e travolge il Crystal Palace grazie alle doppiette di Haaland e Cherki, che cancellano lo sfortunato autogol di Donnarumma

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Vince e convince il Manchester City di Enzo Maresca, che dopo il successo sofferto all’esordio in Premier League contro il Bournemouth ha travolto il Crystal Palace con un poker figlio delle doppiette di Ryan Cherki ed Erling Haaland, alle prime reti dal drastico cambio di acconciatura. Unica “nota storta” della serata dei citizens lo sfortunatissimo autogol di Gianluigi Donnarumma.

Haaland e Cherki trascinano il City

Dopo la vittoria arrivata in rimonta all’esordio contro il Bournemouth grazie alle reti dei difensori Marc Guehi e Josko Gvardiol, contro il Crystal Palace è arrivata una vittoria senza patemi e convincente per il Manchester City, tornata a mostrare gli artigli del proprio reparto offensivo con un bel poker. Poker che porta la firma di Haaland e Cherki, autori entrambi di una doppietta. Il norvegese ha prima sfruttato un assist di Semeyo per trovare la sua prima rete dal cambio di acconciatura, poi ha infilato in rete da pochi passi, ma da posizione leggermente defilata, il suggerimento di un Phil Foden particolarmente ispirato. A brillare ancora di più è stato però il transalpino, autore prima di un gol splendido andando in rete dopo una bella serpentina in area avversaria e poi con un destro potente dal limite dell’area che ha trafitto il portiere rivale.

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Autogol sfortunatissimo per Donnarumma

Una vittoria arrivata nonostante un po’ di sfortuna in occasione dell’autogol che aveva rischiato di riaprire l’incontro portando il risultato sul momentaneo 2-1. Un’autorete nata da una punizione dal limite calciata (quasi) alla perfezione da Yeremy Pino che dopo aver colpito la traversa interna sbatte su un Donnarumma in tuffo, rimbalzando poi sul palo interno e in seguito nuovamente sulla schiena del portiere italiano finendo alle sue spalle in rete. Un autogol solo di fatto, visti gli enormi meriti del giocatore del Crystal Palace, e inevitabile per Gigio, che ha chiuso comunque l’incontro con il sorriso stampato in bocca per la bella vittoria della squadra.

City in crescita dopo la debacle con l’Arsenal

Inizio di Premier League perfetto dunque per il City di Maresca, a punteggio pieno dopo due partite, che dimentica la sonora sconfitta rimedita contro l’Arsenal alla sua prima uscita sulla panchina della nuova squadra in occasione della Community Shield. La vittoria contro il Crystal Palace testimonia anche la crescita dei Citizens, che necessariamente ha avuto bisogno un po’ di tempo per trovare la quadra dopo la rivoluzione avvenuta in estate con l’addio di tanti tra coloro che fino all’anno scorso erano dei punti fermi della squadra e, soprattutto, di Pep Guardiola dopo dieci anni sulla panchina del Manchester City.