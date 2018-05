Avandero 'prenota' Valentino Rossi

Stefano Avandero, l’organizzatore locale che con la sua A Sport Group detiene i diritti del Mondiale Motocross fino al 2021, conta i giorni che separano dalla 11esima tappa della rassegna iridata, in calendario ad Ottobiano (Pavia) sabato 16 e domenica 17 giugno. "Abbiamo attrezzato l’impianto, sono contento: arriveremo a ottenere un ottimo risultato – racconta a Sportal.it -. Abbiamo due campioni del mondo (Cairoli e la Fontanesi, ndr) e più in generale l’Italia è un’eccellenza nel motosport".

"Lo scorso anno abbiamo fatto grandi cose e il premio Best Paddock Award lo certifica – aggiunge -. Ma non vogliamo fermarci. Quest’anno cercheremo di fare ancora meglio. Siamo pronti per un grande weekend all’insegna dell’adrenalina e delle emozioni forti. Un ringraziamento va alla Regione Lombardia, a tutti gli sponsor ai media partner e a tutte le istituzioni, in particolar modo al M.C. MMX Maggiora che mi aiuta e sostiene anche quest'anno".

"Valentino Rossi? Credo che quando smetterà con le MotoGp passerà alle quattro ruote. Ma noi ci siamo, quando vuole venire su questa pista lo aspettiamo a braccia aperte" aggiunge Avandero.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 20:15