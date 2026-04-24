Avellino-Bari 24 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Avellino–Bari è la sfida della 36ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca venerdì 24 aprile 2026 alle 21:00 al Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. I padroni di casa sono 10° con 43 punti (11 vittorie, 10 pareggi, 14 sconfitte; 40 gol fatti, 54 subiti), i pugliesi 17° con 34 punti (8 vittorie, 10 pareggi, 17 sconfitte; 33 gol segnati, 56 incassati). Partita che pesa in chiave salvezza per il Bari, banco di prova per un’Avellino solida a metà classifica.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Avellino-Bari
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Avellino e Bari
Le ultime partite giocate
Avellino in ripresa con 7 punti nelle ultime cinque e slancio casalingo; Bari in difficoltà, 3 punti nel parziale e quattro ko, con problemi realizzativi. L’inerzia recente racconta di un’Avellino più cinica nei momenti chiave e di un Bari chiamato a invertire la rotta.
|Avellino
|ok
|x
|ko
|ko
|ok
|Bari
|ko
|ko
|ok
|ko
|ko
Nelle ultime 5 partite: Avellino 7 punti, Bari 3 punti. Dettaglio risultati:
- Avellino
Mantova-Avellino 0-2; Avellino-Catanzaro 1-1; Palermo-Avellino 2-0; Sampdoria-Avellino 2-1; Avellino-Südtirol 3-2
- Bari
Bari-Venezia 0-3; Monza-Bari 2-0; Bari-Modena 3-1; Bari-Carrarese 0-3; Frosinone-Bari 2-1
L’arbitro di Avellino-Bari
La gara sarà diretta da Gianluca Manganiello. Assistenti Ricci e Emmanuele, IV ufficiale Collu, al VAR Fourneau con Rutella all’AVAR. In Serie B 2025-26 Manganiello ha arbitrato 5 partite: 144 falli fischiati, 17 fuorigioco, 2 rigori concessi, 15 gialli e 5 rossi; media di 4,0 cartellini a gara e 7,2 falli per cartellino.
- Arbitro: MANGANIELLO
- Assistenti: RICCI – EMMANUELE
- IV: COLLU
- VAR: FOURNEAU
- AVAR: RUTELLA
Statistiche interessanti
Storia e presente si incrociano: l’Avellino ha vinto una sola volta nelle ultime dieci di B contro il Bari, ma in casa sa accendersi. I pugliesi hanno espugnato il Partenio l’ultima volta nel 2018 e inseguono il bis per dare ossigeno alla classifica. Le due squadre sono tra quelle che tirano meno in questa Serie B, e il Bari ha uno dei peggiori attacchi del torneo: concretezza e transizioni saranno la chiave. L’Avellino distribuisce i gol: nove marcatori diversi nelle ultime nove reti, segno di coralità. Occhio al classe 2006 Emanuele Rao: nel 2026 è tra i più incisivi del campionato per partecipazione alle reti. Con un Bari reduce da quattro ko nelle ultime cinque e due gare di fila senza segnare, la pressione è tutta sugli uomini di Iachini per svoltare. L’equilibrio, però, resta sottile: dettagli su palle inattive e gestione degli episodi (anche alla luce dei numeri di Manganiello sui rossi) potrebbero spostare l’ago della bilancia.
- L’Avellino ha vinto solo una delle ultime 10 contro il Bari in B; andata chiusa 1-1, possibile doppio pari stagionale.
- Il Bari ha vinto l’ultima al Partenio (2-1 nel 2018) e cerca due successi esterni di fila ad Avellino per la prima volta.
- Avellino in crescita: 4 vittorie nelle ultime 7 (come nelle precedenti 23). Dopo il 2-0 a Mantova, nel mirino c’è il bis di clean sheet.
- Bari in affanno: 4 sconfitte nelle ultime 5, ultime due senza gol. Evitare la terza gara di fila a secco è l’obiettivo minimo.
- Poche conclusioni: Avellino 338 tiri totali, Bari 368; i pugliesi sono tra gli attacchi meno prolifici (33 reti).
- Coralità irpina: le ultime 9 reti dell’Avellino portano la firma di 9 giocatori diversi.
- Giovane che incide: Emanuele Rao ha preso parte a 7 gol (6 reti + 1 assist) nel 2026, il più giovane a tali livelli in B.
Le statistiche stagionali di Avellino e Bari
L’Avellino segna di più (40) del Bari (33) e tiene un possesso leggermente superiore (49,5% vs 46,7%). I pugliesi tirano un po’ di più (263 vs 243) ma con precisione inferiore (41,06% vs 46,91%). Dietro, numeri simili: 54 gol subiti Avellino, 56 il Bari, con 6 clean sheet a testa. Sul piano disciplinare, più irruenza irpina: 80 gialli e 7 rossi contro 66 e 3 dei biancorossi.
Focus singoli: per l’Avellino il bomber è Tommaso Biasci (12 gol), mentre il miglior assistman è Dimitrios Sounas (4). Il più sanzionato è un doppio primato: Lorenco Šimić e Luca Palmiero con 8 gialli; più espulso Armando Izzo (2 rossi). Tra i pali, 3 clean sheet per Giovanni Daffara e 3 per Antony Iannarilli. Nel Bari, guida l’attacco Gabriele Moncini (9 gol) e brilla in rifinitura Mehdi Dorval (6 assist). Più ammonito Kevin Piscopo (6 gialli); un rosso a testa per Alessandro Tripaldelli, Dimitrios Nikolaou e Nicola Bellomo. In porta, 6 clean sheet per Michele Cerofolini.
|Avellino
|Bari
|Partite giocate
|35
|35
|Numero di partite vinte
|11
|8
|Numero di partite perse
|14
|17
|Numero di partite pareggiate
|10
|10
|Gol totali segnati
|40
|33
|Gol totali subiti
|54
|56
|Percentuale possesso palla
|49,5
|46,7
|Tiri totali
|243
|263
|Tiri nello specchio della porta
|114
|108
|Percentuale di tiri in porta
|46,9
|41,1
|Clean sheet
|6
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|80
|66
|Numero totale di cartellini rossi
|7
|3
|Capocannoniere
|Tommaso Biasci 12
|Gabriele Moncini 9
|Top assistman
|Dimitrios Sounas 4
|Mehdi Dorval 6
|Portiere con più clean sheet
|Giovanni Daffara 3; Antony Iannarilli 3
|Michele Cerofolini 6
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Avellino-Bari?
-
Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 21:00.
- Dove si gioca Avellino-Bari?
-
Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.
- Chi è l’arbitro di Avellino-Bari?
-
L’arbitro è Gianluca Manganiello, assistenti Ricci ed Emmanuele; IV Collu; VAR Fourneau; AVAR Rutella.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.