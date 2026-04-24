Avellino-Bari 24 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 36a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Avellino-Bari

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Avellino–Bari è la sfida della 36ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca venerdì 24 aprile 2026 alle 21:00 al Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. I padroni di casa sono 10° con 43 punti (11 vittorie, 10 pareggi, 14 sconfitte; 40 gol fatti, 54 subiti), i pugliesi 17° con 34 punti (8 vittorie, 10 pareggi, 17 sconfitte; 33 gol segnati, 56 incassati). Partita che pesa in chiave salvezza per il Bari, banco di prova per un’Avellino solida a metà classifica.

Le ultime partite giocate

Avellino in ripresa con 7 punti nelle ultime cinque e slancio casalingo; Bari in difficoltà, 3 punti nel parziale e quattro ko, con problemi realizzativi. L’inerzia recente racconta di un’Avellino più cinica nei momenti chiave e di un Bari chiamato a invertire la rotta.

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Avellino ok x ko ko ok Bari ko ko ok ko ko

Nelle ultime 5 partite: Avellino 7 punti, Bari 3 punti. Dettaglio risultati:

Avellino

Mantova-Avellino 0-2; Avellino-Catanzaro 1-1; Palermo-Avellino 2-0; Sampdoria-Avellino 2-1; Avellino-Südtirol 3-2

Bari

Bari-Venezia 0-3; Monza-Bari 2-0; Bari-Modena 3-1; Bari-Carrarese 0-3; Frosinone-Bari 2-1

L’arbitro di Avellino-Bari

La gara sarà diretta da Gianluca Manganiello. Assistenti Ricci e Emmanuele, IV ufficiale Collu, al VAR Fourneau con Rutella all’AVAR. In Serie B 2025-26 Manganiello ha arbitrato 5 partite: 144 falli fischiati, 17 fuorigioco, 2 rigori concessi, 15 gialli e 5 rossi; media di 4,0 cartellini a gara e 7,2 falli per cartellino.

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: RICCI – EMMANUELE

– IV: COLLU

VAR: FOURNEAU

AVAR: RUTELLA

Statistiche interessanti

Storia e presente si incrociano: l’Avellino ha vinto una sola volta nelle ultime dieci di B contro il Bari, ma in casa sa accendersi. I pugliesi hanno espugnato il Partenio l’ultima volta nel 2018 e inseguono il bis per dare ossigeno alla classifica. Le due squadre sono tra quelle che tirano meno in questa Serie B, e il Bari ha uno dei peggiori attacchi del torneo: concretezza e transizioni saranno la chiave. L’Avellino distribuisce i gol: nove marcatori diversi nelle ultime nove reti, segno di coralità. Occhio al classe 2006 Emanuele Rao: nel 2026 è tra i più incisivi del campionato per partecipazione alle reti. Con un Bari reduce da quattro ko nelle ultime cinque e due gare di fila senza segnare, la pressione è tutta sugli uomini di Iachini per svoltare. L’equilibrio, però, resta sottile: dettagli su palle inattive e gestione degli episodi (anche alla luce dei numeri di Manganiello sui rossi) potrebbero spostare l’ago della bilancia.

L’ Avellino ha vinto solo una delle ultime 10 contro il Bari in B; andata chiusa 1-1, possibile doppio pari stagionale.

ha vinto solo una delle ultime 10 contro il in B; andata chiusa 1-1, possibile doppio pari stagionale. Il Bari ha vinto l’ultima al Partenio (2-1 nel 2018) e cerca due successi esterni di fila ad Avellino per la prima volta.

ha vinto l’ultima al Partenio (2-1 nel 2018) e cerca due successi esterni di fila ad Avellino per la prima volta. Avellino in crescita: 4 vittorie nelle ultime 7 (come nelle precedenti 23). Dopo il 2-0 a Mantova, nel mirino c’è il bis di clean sheet.

in crescita: 4 vittorie nelle ultime 7 (come nelle precedenti 23). Dopo il 2-0 a Mantova, nel mirino c’è il bis di clean sheet. Bari in affanno: 4 sconfitte nelle ultime 5, ultime due senza gol. Evitare la terza gara di fila a secco è l’obiettivo minimo.

in affanno: 4 sconfitte nelle ultime 5, ultime due senza gol. Evitare la terza gara di fila a secco è l’obiettivo minimo. Poche conclusioni: Avellino 338 tiri totali, Bari 368; i pugliesi sono tra gli attacchi meno prolifici (33 reti).

338 tiri totali, 368; i pugliesi sono tra gli attacchi meno prolifici (33 reti). Coralità irpina: le ultime 9 reti dell’ Avellino portano la firma di 9 giocatori diversi.

portano la firma di 9 giocatori diversi. Giovane che incide: Emanuele Rao ha preso parte a 7 gol (6 reti + 1 assist) nel 2026, il più giovane a tali livelli in B.

Le statistiche stagionali di Avellino e Bari

L’Avellino segna di più (40) del Bari (33) e tiene un possesso leggermente superiore (49,5% vs 46,7%). I pugliesi tirano un po’ di più (263 vs 243) ma con precisione inferiore (41,06% vs 46,91%). Dietro, numeri simili: 54 gol subiti Avellino, 56 il Bari, con 6 clean sheet a testa. Sul piano disciplinare, più irruenza irpina: 80 gialli e 7 rossi contro 66 e 3 dei biancorossi.

Focus singoli: per l’Avellino il bomber è Tommaso Biasci (12 gol), mentre il miglior assistman è Dimitrios Sounas (4). Il più sanzionato è un doppio primato: Lorenco Šimić e Luca Palmiero con 8 gialli; più espulso Armando Izzo (2 rossi). Tra i pali, 3 clean sheet per Giovanni Daffara e 3 per Antony Iannarilli. Nel Bari, guida l’attacco Gabriele Moncini (9 gol) e brilla in rifinitura Mehdi Dorval (6 assist). Più ammonito Kevin Piscopo (6 gialli); un rosso a testa per Alessandro Tripaldelli, Dimitrios Nikolaou e Nicola Bellomo. In porta, 6 clean sheet per Michele Cerofolini.

Avellino Bari Partite giocate 35 35 Numero di partite vinte 11 8 Numero di partite perse 14 17 Numero di partite pareggiate 10 10 Gol totali segnati 40 33 Gol totali subiti 54 56 Percentuale possesso palla 49,5 46,7 Tiri totali 243 263 Tiri nello specchio della porta 114 108 Percentuale di tiri in porta 46,9 41,1 Clean sheet 6 6 Numero totale di cartellini gialli 80 66 Numero totale di cartellini rossi 7 3 Capocannoniere Tommaso Biasci 12 Gabriele Moncini 9 Top assistman Dimitrios Sounas 4 Mehdi Dorval 6 Portiere con più clean sheet Giovanni Daffara 3; Antony Iannarilli 3 Michele Cerofolini 6

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Avellino-Bari? Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 21:00. Dove si gioca Avellino-Bari? Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Chi è l’arbitro di Avellino-Bari? L’arbitro è Gianluca Manganiello, assistenti Ricci ed Emmanuele; IV Collu; VAR Fourneau; AVAR Rutella.