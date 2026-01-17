Avellino-Carrarese 17 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Avellino e Carrarese si sfidano sabato 17 gennaio 2026 alle 15:00 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino per la 20a giornata di Serie B. È un incrocio di metà classifica che profuma di zona playoff: gli irpini sono 11° con 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte; 23 gol segnati, 31 subiti), i toscani 12° a quota 23 (5 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 25 gol fatti, 29 incassati). Equilibrio e dettagli potrebbero fare la differenza in un match dall’alta intensità.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Avellino-Carrarese
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Avellino e Carrarese
Le ultime partite giocate
Avellino arriva da una striscia positiva in casa e ha raccolto 6 punti nelle ultime cinque, con una sola sconfitta e tre pareggi di sostanza. La Carrarese alterna acuti e passaggi a vuoto: 7 punti nelle ultime cinque, con due successi interni e qualche crepa in trasferta, ma rendimento offensivo in crescita.
|Avellino
|x
|ko
|x
|x
|ok
|Carrarese
|ko
|ok
|ko
|x
|ok
Nelle ultime 5 gare: Avellino 6 punti (1V, 3N, 1P); Carrarese 7 punti (2V, 1N, 2P). Dettaglio risultati:
- Avellino
Avellino–Venezia 1-1; Catanzaro–Avellino 1-0; Avellino–Palermo 2-2; Bari–Avellino 1-1; Avellino–Sampdoria 2-1.
- Carrarese
Sampdoria–Carrarese 3-2; Carrarese–Virtus Entella 3-1; Monza–Carrarese 4-1; Carrarese–Mantova 0-0; Carrarese–Bari 1-0.
L’arbitro di Avellino-Carrarese
La partita sarà diretta da Andrea Zanotti, con assistenti Emanuele e Laghezza, IV ufficiale Tropiano, VAR Volpi e AVAR Giua. In questa stagione l’arbitro Zanotti ha diretto 8 match di Serie B: 2 rigori concessi, 34 gialli, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti; media di 4,6 cartellini a gara, 26 fuorigioco e 238 falli sanzionati.
Statistiche interessanti
Avellino–Carrarese è una sfida dal grande equilibrio, ma con sottotrame che accendono la vigilia: gli irpini hanno fatto valere il fattore Partenio nelle ultime uscite, mentre i gialloblù stanno trovando continuità in casa e cercano conferme anche lontano da Carrara. Nei confronti recenti, Avellino ha spesso avuto la meglio, ma la Carrarese arriva con segnali incoraggianti: pressing più alto, maggiore capacità di creare occasioni sulle corsie e una tenuta difensiva in crescita. Occhio ai duelli tra i bomber: Gennaro Tutino vuol tornare a graffiare, mentre dall’altra parte Fabio Abiuso è nel suo miglior momento stagionale. La sfida si giocherà su dettagli come palle inattive, gestione dei ritmi e qualità nei 20 metri finali: con il margine playoff a portata di mano, l’inerzia mentale potrebbe pesare quanto i numeri.
- Dopo un digiuno contro le neopromosse, la Carrarese ha rotto il tabù con la Virtus Entella (3-1) e sogna due successi di fila contro squadre salite l’estate scorsa.
- Nei precedenti recenti fra le due, Avellino avanti: tre vittorie su tre tra B e C nell’era dei tre punti, incluso il 4-3 dell’andata.
- Avellino reduce dal 2-1 alla Samp: gli irpini puntano a iniziare l’anno solare con due vittorie di fila in Serie B, impresa mai riuscita nella loro storia nel torneo.
- Carrarese in crescita: viene dall’1-0 al Bari. Non vince due gare consecutive in B dal 1947/48; farlo senza subire gol manca addirittura dal maggio 1947.
- Gestione cambi: la Carrarese ha già usato tutte le 95 sostituzioni disponibili in 19 turni; Avellino a quota 93.
- Se segna, Gennaro Tutino aggiunge la 33a avversaria diversa colpita in B dal 2018/19: in questo periodo solo Coda e Mancuso hanno fatto meglio per varietà di bersagli.
- MVP momento gialloblù: Fabio Abiuso ha partecipato a 5 gol (4 reti, 1 assist) nelle ultime 5: punta al bis contro l’Avellino dopo la rete dell’andata.
Le statistiche stagionali di Avellino e Carrarese
Possesso simile: Avellino 49,8% vs Carrarese 50,2%. Toscani leggermente più prolifici (25 gol a 23) e più solidi dietro (29 subiti vs 31), con più clean sheet (7 a 3). L’Avellino tira meno ma è più preciso (accuracy 50,38% e conversione 17,56% contro 42,22% e 13,89% della Carrarese). Sul piano disciplinare, 43 gialli irpini contro 46 gialli gialloblù; pressing: PPDA 12,3 Avellino, 11,0 Carrarese.
Focus giocatori: per l’Avellino top scorer Tommaso Biasci (6), poi Martin Palumbo (3). Miglior assistman Dimitrios Sounas (3). Il più ammonito è Alessandro Fontanarosa (6); portieri: 3 clean sheet complessivi (Giovanni Daffara 1, Antony Iannarilli 2). Nella Carrarese guidano la classifica marcatori Nicolás Schiavi e Fabio Abiuso (6 a testa); miglior assistman Mattia Finotto (4). Più ammonito Julián Illanes (9). In porta, Marco Bleve vanta 7 clean sheet.
|Avellino
|Carrarese
|Partite giocate
|19
|19
|Vittorie
|6
|5
|Pareggi
|7
|8
|Sconfitte
|6
|6
|Gol fatti
|23
|25
|Gol subiti
|31
|29
|Possesso palla (%)
|49,8
|50,2
|Tiri totali
|131
|180
|Tiri in porta
|66
|76
|Precisione tiro (%)
|50,38
|42,22
|Conversione gol (%)
|17,56
|13,89
|Clean sheet
|3
|7
|Cartellini gialli
|43
|46
|PPDA (pressing)
|12,3
|11,0
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Avellino-Carrarese e a che ora inizia?
-
Sabato 17 gennaio 2026, calcio d’inizio alle ore 15:00.
- Dove si gioca Avellino-Carrarese?
-
Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.
- Chi è l’arbitro di Avellino-Carrarese?
-
L’arbitro è Andrea Zanotti, assistenti Emanuele e Laghezza; IV Tropiano; VAR Volpi; AVAR Giua.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.