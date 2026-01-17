Avellino-Carrarese 17 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 20a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Avellino-Carrarese

Avellino e Carrarese si sfidano sabato 17 gennaio 2026 alle 15:00 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino per la 20a giornata di Serie B. È un incrocio di metà classifica che profuma di zona playoff: gli irpini sono 11° con 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte; 23 gol segnati, 31 subiti), i toscani 12° a quota 23 (5 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 25 gol fatti, 29 incassati). Equilibrio e dettagli potrebbero fare la differenza in un match dall’alta intensità.

Le ultime partite giocate

Avellino arriva da una striscia positiva in casa e ha raccolto 6 punti nelle ultime cinque, con una sola sconfitta e tre pareggi di sostanza. La Carrarese alterna acuti e passaggi a vuoto: 7 punti nelle ultime cinque, con due successi interni e qualche crepa in trasferta, ma rendimento offensivo in crescita.

Avellino x ko x x ok Carrarese ko ok ko x ok

Nelle ultime 5 gare: Avellino 6 punti (1V, 3N, 1P); Carrarese 7 punti (2V, 1N, 2P). Dettaglio risultati:

Avellino

Avellino–Venezia 1-1; Catanzaro–Avellino 1-0; Avellino–Palermo 2-2; Bari–Avellino 1-1; Avellino–Sampdoria 2-1.

Carrarese

Sampdoria–Carrarese 3-2; Carrarese–Virtus Entella 3-1; Monza–Carrarese 4-1; Carrarese–Mantova 0-0; Carrarese–Bari 1-0.

L’arbitro di Avellino-Carrarese

La partita sarà diretta da Andrea Zanotti, con assistenti Emanuele e Laghezza, IV ufficiale Tropiano, VAR Volpi e AVAR Giua. In questa stagione l’arbitro Zanotti ha diretto 8 match di Serie B: 2 rigori concessi, 34 gialli, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti; media di 4,6 cartellini a gara, 26 fuorigioco e 238 falli sanzionati.

Statistiche interessanti

Avellino–Carrarese è una sfida dal grande equilibrio, ma con sottotrame che accendono la vigilia: gli irpini hanno fatto valere il fattore Partenio nelle ultime uscite, mentre i gialloblù stanno trovando continuità in casa e cercano conferme anche lontano da Carrara. Nei confronti recenti, Avellino ha spesso avuto la meglio, ma la Carrarese arriva con segnali incoraggianti: pressing più alto, maggiore capacità di creare occasioni sulle corsie e una tenuta difensiva in crescita. Occhio ai duelli tra i bomber: Gennaro Tutino vuol tornare a graffiare, mentre dall’altra parte Fabio Abiuso è nel suo miglior momento stagionale. La sfida si giocherà su dettagli come palle inattive, gestione dei ritmi e qualità nei 20 metri finali: con il margine playoff a portata di mano, l’inerzia mentale potrebbe pesare quanto i numeri.

Dopo un digiuno contro le neopromosse, la Carrarese ha rotto il tabù con la Virtus Entella (3-1) e sogna due successi di fila contro squadre salite l’estate scorsa.

ha rotto il tabù con la Virtus Entella (3-1) e sogna due successi di fila contro squadre salite l’estate scorsa. Nei precedenti recenti fra le due, Avellino avanti: tre vittorie su tre tra B e C nell’era dei tre punti, incluso il 4-3 dell’andata.

avanti: tre vittorie su tre tra B e C nell’era dei tre punti, incluso il 4-3 dell’andata. Avellino reduce dal 2-1 alla Samp: gli irpini puntano a iniziare l’anno solare con due vittorie di fila in Serie B, impresa mai riuscita nella loro storia nel torneo.

reduce dal 2-1 alla Samp: gli irpini puntano a iniziare l’anno solare con due vittorie di fila in Serie B, impresa mai riuscita nella loro storia nel torneo. Carrarese in crescita: viene dall’1-0 al Bari . Non vince due gare consecutive in B dal 1947/48; farlo senza subire gol manca addirittura dal maggio 1947.

in crescita: viene dall’1-0 al . Non vince due gare consecutive in B dal 1947/48; farlo senza subire gol manca addirittura dal maggio 1947. Gestione cambi: la Carrarese ha già usato tutte le 95 sostituzioni disponibili in 19 turni; Avellino a quota 93.

ha già usato tutte le 95 sostituzioni disponibili in 19 turni; a quota 93. Se segna, Gennaro Tutino aggiunge la 33a avversaria diversa colpita in B dal 2018/19: in questo periodo solo Coda e Mancuso hanno fatto meglio per varietà di bersagli.

aggiunge la 33a avversaria diversa colpita in B dal 2018/19: in questo periodo solo Coda e Mancuso hanno fatto meglio per varietà di bersagli. MVP momento gialloblù: Fabio Abiuso ha partecipato a 5 gol (4 reti, 1 assist) nelle ultime 5: punta al bis contro l’Avellino dopo la rete dell’andata.

Le statistiche stagionali di Avellino e Carrarese

Possesso simile: Avellino 49,8% vs Carrarese 50,2%. Toscani leggermente più prolifici (25 gol a 23) e più solidi dietro (29 subiti vs 31), con più clean sheet (7 a 3). L’Avellino tira meno ma è più preciso (accuracy 50,38% e conversione 17,56% contro 42,22% e 13,89% della Carrarese). Sul piano disciplinare, 43 gialli irpini contro 46 gialli gialloblù; pressing: PPDA 12,3 Avellino, 11,0 Carrarese.

Focus giocatori: per l’Avellino top scorer Tommaso Biasci (6), poi Martin Palumbo (3). Miglior assistman Dimitrios Sounas (3). Il più ammonito è Alessandro Fontanarosa (6); portieri: 3 clean sheet complessivi (Giovanni Daffara 1, Antony Iannarilli 2). Nella Carrarese guidano la classifica marcatori Nicolás Schiavi e Fabio Abiuso (6 a testa); miglior assistman Mattia Finotto (4). Più ammonito Julián Illanes (9). In porta, Marco Bleve vanta 7 clean sheet.

Avellino Carrarese Partite giocate 19 19 Vittorie 6 5 Pareggi 7 8 Sconfitte 6 6 Gol fatti 23 25 Gol subiti 31 29 Possesso palla (%) 49,8 50,2 Tiri totali 131 180 Tiri in porta 66 76 Precisione tiro (%) 50,38 42,22 Conversione gol (%) 17,56 13,89 Clean sheet 3 7 Cartellini gialli 43 46 PPDA (pressing) 12,3 11,0

FAQ Quando si gioca Avellino-Carrarese e a che ora inizia? Sabato 17 gennaio 2026, calcio d’inizio alle ore 15:00. Dove si gioca Avellino-Carrarese? Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Chi è l’arbitro di Avellino-Carrarese? L’arbitro è Andrea Zanotti, assistenti Emanuele e Laghezza; IV Tropiano; VAR Volpi; AVAR Giua.