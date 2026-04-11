Avellino-Catanzaro 11 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 34a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Avellino-Catanzaro

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Avellino–Catanzaro accende la 34a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino sabato 11 aprile 2026 alle 17:15. È un incrocio in ottica playoff: i lupi sono 10° a 39 punti (10V, 9N, 14P; 37 gol fatti, 53 subiti), mentre i giallorossi sono 5° con 53 punti (14V, 11N, 7P; 50 gol segnati, 39 incassati). Per Catanzaro occasione per blindare l’alta classifica, per Avellino chance pesante per restare a contatto con la zona spareggi.

Le ultime partite giocate

Avellino arriva in spinta grazie a una striscia recente convincente in casa, mentre Catanzaro alterna exploit e frenate in trasferta. Forme diverse ma punteggio simile nel periodo: i biancoverdi hanno ritrovato gol e aggressività, i giallorossi restano pericolosi quando abbassano i ritmi e colpiscono sulle corsie.

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Avellino ok ok ok ko ko Catanzaro x ok ok ko x

Nelle ultime 5 di campionato Avellino ha raccolto 9 punti, il Catanzaro ne ha fatti 8. Dettaglio risultati:

Avellino

Avellino-Calcio Padova 1-0; Virtus Entella-Avellino 1-2; Avellino-Südtirol 3-2; Sampdoria-Avellino 2-1; Palermo-Avellino 2-0

Catanzaro

Carrarese-Catanzaro 3-3; Catanzaro-Empoli 3-2; Calcio Padova-Catanzaro 1-3; Cesena-Catanzaro 3-1; Catanzaro-Monza 1-1

L’arbitro di Avellino-Catanzaro

Dirige il signor Paride Tremolada (Monza). Al VAR Prontiera, AVAR Dionisi. In stagione 2025/26 l’arbitro Tremolada ha diretto 12 gare in Serie B: 6 rigori concessi, 63 gialli e 1 rosso estratti, per una media di 5,4 ammonizioni a partita. Fischio attento sui contatti (340 falli totali), con 45 offside segnalati nelle sue direzioni.

Arbitro: TREMOLADA

Assistenti: POLITI – BIANCHINI

IV: SPINA

VAR: PRONTERA

AVAR: DIONISI

Statistiche interessanti

Avellino e Catanzaro si ritrovano dopo l’1-0 dell’andata per i giallorossi: i lupi inseguono il riscatto interno, forti di una tendenza casalinga in crescita. Occhio però ai calabresi: quando incrociano neopromosse in trasferta hanno spesso colpito con freddezza e qualità. Il dato anagrafico pesa: la spinta dei talenti emergenti – come Mattia Liberali – sta dando continuità a una squadra che sa ribaltare le gare. Dall’altra parte, la vena di Tommaso Biasci, ex giallorosso ora faro d’attacco biancoverde, è stata decisiva tra le mura amiche in questo 2026. C’è poi un fattore “made in Italy”: la produzione offensiva del Catanzaro parla soprattutto italiano, mentre l’Avellino deve alzare le percentuali realizzative per capitalizzare il possesso. Attenzione all’inerzia del momento: i giallorossi, dopo lo scivolone di Cesena, non vogliono aprire una mini-serie negativa lontano da casa; i lupi cercano il tris di vittorie al Partenio, traguardo che in B manca da anni. I duelli sulle corsie e le palle inattive potrebbero spostare l’ago della bilancia.

Catanzaro ha vinto le ultime tre trasferte contro neopromosse in B: trend da grande, costruito con cinismo e gestione dei momenti caldi.

ha vinto le ultime tre trasferte contro neopromosse in B: trend da grande, costruito con cinismo e gestione dei momenti caldi. L’ Avellino ha perso l’andata 0-1, ma non ha mai incassato due ko di fila in B contro il Catanzaro : statistica che alimenta fiducia.

ha perso l’andata 0-1, ma non ha mai incassato due ko di fila in B contro il : statistica che alimenta fiducia. L’ Avellino cerca il terzo successo interno consecutivo in una singola stagione: al Partenio non succede dall’ottobre 2016.

cerca il terzo successo interno consecutivo in una singola stagione: al Partenio non succede dall’ottobre 2016. Dopo il 3-1 subito a Cesena, il Catanzaro rischia due ko esterni di fila per la seconda volta in campionato.

rischia due ko esterni di fila per la seconda volta in campionato. Identità italiana: 45 dei 50 gol del Catanzaro portano la firma di giocatori italiani; l’ Avellino ne ha segnati 29 con azzurri, ma ne ha subiti 37.

portano la firma di giocatori italiani; l’ ne ha segnati 29 con azzurri, ma ne ha subiti 37. Tommaso Biasci (ex Catanzaro ) è protagonista in casa nel 2026: ha partecipato a 7 reti al Partenio (4 gol, 3 assist) nell’anno solare.

(ex ) è protagonista in casa nel 2026: ha partecipato a 7 reti al Partenio (4 gol, 3 assist) nell’anno solare. Il classe 2007 Mattia Liberali è tra i più incisivi in trasferta: coinvolto in reti in due gare esterne consecutive in più periodi della stagione.

Le statistiche stagionali di Avellino e Catanzaro

Possesso palla: Catanzaro 53,0%, Avellino 50,1%. Tiri nello specchio: giallorossi più produttivi (139 vs 106) con 44,98% di precisione, biancoverdi al 47,32% ma con volumi inferiori. Difese: Catanzaro più solido (39 gol subiti in 32 gare), Avellino più esposto (53 in 33). Clean sheet: 9 per Pigliacelli e i suoi, 5 per i lupi. Numeri che raccontano una sfida tra manovra palleggiata calabrese e verticalità campana.

Giocatori chiave: per l’Avellino il capocannoniere è Tommaso Biasci (12 gol); il miglior assist-man è Dimitrios Sounas (4). Disciplina: più espulsioni per Armando Izzo (2) e più ammoniti Lorenco Simic e Luca Palmiero (8). Tra i pali, Giovanni Daffara vanta 3 clean sheet (2 per Antony Iannarilli). Nel Catanzaro il faro resta Pietro Iemmello: 9 gol e 9 assist; gialli pesanti per Matias Antonini e Nicolò Brighenti (8). In porta, Mirko Pigliacelli guida con 9 gare senza subire reti.

Avellino Catanzaro Partite giocate 33 32 Vittorie 10 14 Pareggi 9 11 Sconfitte 14 7 Gol segnati 37 50 Gol subiti 53 39 Possesso palla (%) 50,1 53,0 Tiri nello specchio 106 139 Precisione tiri (%) 47,32 44,98 Cartellini gialli 76 72 Cartellini rossi 7 4 Clean sheet 5 9 Capocannoniere Biasci 12 Iemmello 9 Top assistman Sounas 4 Iemmello 9

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Avellino-Catanzaro e a che ora è il calcio d’inizio? Sabato 11 aprile 2026 alle ore 17:15. Dove si gioca Avellino-Catanzaro? Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Chi è l’arbitro di Avellino-Catanzaro? L’arbitro è Paride Tremolada; assistenti Politi e Bianchini, IV Spina, VAR Prontiera, AVAR Dionisi.