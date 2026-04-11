Avellino-Catanzaro 11 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Avellino–Catanzaro accende la 34a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino sabato 11 aprile 2026 alle 17:15. È un incrocio in ottica playoff: i lupi sono 10° a 39 punti (10V, 9N, 14P; 37 gol fatti, 53 subiti), mentre i giallorossi sono 5° con 53 punti (14V, 11N, 7P; 50 gol segnati, 39 incassati). Per Catanzaro occasione per blindare l’alta classifica, per Avellino chance pesante per restare a contatto con la zona spareggi.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Avellino-Catanzaro
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Avellino e Catanzaro
Le ultime partite giocate
Avellino arriva in spinta grazie a una striscia recente convincente in casa, mentre Catanzaro alterna exploit e frenate in trasferta. Forme diverse ma punteggio simile nel periodo: i biancoverdi hanno ritrovato gol e aggressività, i giallorossi restano pericolosi quando abbassano i ritmi e colpiscono sulle corsie.
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Nelle ultime 5 di campionato Avellino ha raccolto 9 punti, il Catanzaro ne ha fatti 8. Dettaglio risultati:
- Avellino
Avellino-Calcio Padova 1-0; Virtus Entella-Avellino 1-2; Avellino-Südtirol 3-2; Sampdoria-Avellino 2-1; Palermo-Avellino 2-0
- Catanzaro
Carrarese-Catanzaro 3-3; Catanzaro-Empoli 3-2; Calcio Padova-Catanzaro 1-3; Cesena-Catanzaro 3-1; Catanzaro-Monza 1-1
L’arbitro di Avellino-Catanzaro
Dirige il signor Paride Tremolada (Monza). Al VAR Prontiera, AVAR Dionisi. In stagione 2025/26 l’arbitro Tremolada ha diretto 12 gare in Serie B: 6 rigori concessi, 63 gialli e 1 rosso estratti, per una media di 5,4 ammonizioni a partita. Fischio attento sui contatti (340 falli totali), con 45 offside segnalati nelle sue direzioni.
- Arbitro: TREMOLADA
- Assistenti: POLITI – BIANCHINI
- IV: SPINA
- VAR: PRONTERA
- AVAR: DIONISI
Statistiche interessanti
Avellino e Catanzaro si ritrovano dopo l’1-0 dell’andata per i giallorossi: i lupi inseguono il riscatto interno, forti di una tendenza casalinga in crescita. Occhio però ai calabresi: quando incrociano neopromosse in trasferta hanno spesso colpito con freddezza e qualità. Il dato anagrafico pesa: la spinta dei talenti emergenti – come Mattia Liberali – sta dando continuità a una squadra che sa ribaltare le gare. Dall’altra parte, la vena di Tommaso Biasci, ex giallorosso ora faro d’attacco biancoverde, è stata decisiva tra le mura amiche in questo 2026. C’è poi un fattore “made in Italy”: la produzione offensiva del Catanzaro parla soprattutto italiano, mentre l’Avellino deve alzare le percentuali realizzative per capitalizzare il possesso. Attenzione all’inerzia del momento: i giallorossi, dopo lo scivolone di Cesena, non vogliono aprire una mini-serie negativa lontano da casa; i lupi cercano il tris di vittorie al Partenio, traguardo che in B manca da anni. I duelli sulle corsie e le palle inattive potrebbero spostare l’ago della bilancia.
- Catanzaro ha vinto le ultime tre trasferte contro neopromosse in B: trend da grande, costruito con cinismo e gestione dei momenti caldi.
- L’Avellino ha perso l’andata 0-1, ma non ha mai incassato due ko di fila in B contro il Catanzaro: statistica che alimenta fiducia.
- L’Avellino cerca il terzo successo interno consecutivo in una singola stagione: al Partenio non succede dall’ottobre 2016.
- Dopo il 3-1 subito a Cesena, il Catanzaro rischia due ko esterni di fila per la seconda volta in campionato.
- Identità italiana: 45 dei 50 gol del Catanzaro portano la firma di giocatori italiani; l’Avellino ne ha segnati 29 con azzurri, ma ne ha subiti 37.
- Tommaso Biasci (ex Catanzaro) è protagonista in casa nel 2026: ha partecipato a 7 reti al Partenio (4 gol, 3 assist) nell’anno solare.
- Il classe 2007 Mattia Liberali è tra i più incisivi in trasferta: coinvolto in reti in due gare esterne consecutive in più periodi della stagione.
Le statistiche stagionali di Avellino e Catanzaro
Possesso palla: Catanzaro 53,0%, Avellino 50,1%. Tiri nello specchio: giallorossi più produttivi (139 vs 106) con 44,98% di precisione, biancoverdi al 47,32% ma con volumi inferiori. Difese: Catanzaro più solido (39 gol subiti in 32 gare), Avellino più esposto (53 in 33). Clean sheet: 9 per Pigliacelli e i suoi, 5 per i lupi. Numeri che raccontano una sfida tra manovra palleggiata calabrese e verticalità campana.
Giocatori chiave: per l’Avellino il capocannoniere è Tommaso Biasci (12 gol); il miglior assist-man è Dimitrios Sounas (4). Disciplina: più espulsioni per Armando Izzo (2) e più ammoniti Lorenco Simic e Luca Palmiero (8). Tra i pali, Giovanni Daffara vanta 3 clean sheet (2 per Antony Iannarilli). Nel Catanzaro il faro resta Pietro Iemmello: 9 gol e 9 assist; gialli pesanti per Matias Antonini e Nicolò Brighenti (8). In porta, Mirko Pigliacelli guida con 9 gare senza subire reti.
|Avellino
|Catanzaro
|Partite giocate
|33
|32
|Vittorie
|10
|14
|Pareggi
|9
|11
|Sconfitte
|14
|7
|Gol segnati
|37
|50
|Gol subiti
|53
|39
|Possesso palla (%)
|50,1
|53,0
|Tiri nello specchio
|106
|139
|Precisione tiri (%)
|47,32
|44,98
|Cartellini gialli
|76
|72
|Cartellini rossi
|7
|4
|Clean sheet
|5
|9
|Capocannoniere
|Biasci 12
|Iemmello 9
|Top assistman
|Sounas 4
|Iemmello 9
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FAQ
- Quando si gioca Avellino-Catanzaro e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Sabato 11 aprile 2026 alle ore 17:15.
- Dove si gioca Avellino-Catanzaro?
-
Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.
- Chi è l’arbitro di Avellino-Catanzaro?
-
L’arbitro è Paride Tremolada; assistenti Politi e Bianchini, IV Spina, VAR Prontiera, AVAR Dionisi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.