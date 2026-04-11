Avellino-Catanzaro, Iannarilli come Rampulla e Trubin: quando il portiere diventa bomber, Ballardini si salva

Gli irpini evitano la sconfitta all'ultimo respiro grazie al gol del pareggio realizzato dal portiere. Non è la prima volta che il 35enne va a bersaglio

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Avellino evita un ko pesante in casa contro il Catanzaro grazie al gol all’ultimo respiro di Antony Iannarilli. Quando il portiere diventa bomber: il 35enne estremo difensore di Davide Ballardini beffa la squadra di Alberto Aquilani e fa esplodere di gioia il Partenio-Lombardi. Per i Lupi sembrava una partita stregata, ma in pieno recupero è arrivato il colpo di testa vincente del numero uno irpino, che ha consentito ai biancoverdi di conquistare un punto importante.

Avellino-Catanzaro, Iannarilli bomber non per caso

La 34esima giornata di Serie B ha regalato diversi colpi di scena, come la preziosa vittoria della Sampdoria in trasferta nello scontro diretto da brividi contro il Pescara di Lorenzo Insigne. Ma nulla a che vedere con quanto successo ad Avellino. Quella che sembrava una gara maledetta per l’undici di Ballardini, che al 76’ ha sprecato anche un rigore con Favilli, è stata risolta dall’uomo meno atteso: Antony Iannarilli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al minuto 95’ il portiere si è spinto in attacco per l’ultimo disperato assalto dei Lupi, insaccando alle spalle del collega avversario Pigliacelli. Bomber sì, ma non per caso. Per il classe 1990 si tratta, infatti, del secondo gol in carriera: ne aveva già realizzato uno nel 2015 quando indossava la casacca del Gubbio in Serie C.

In aggiornamento