Avellino-Cesena 31 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Avellino e Cesena si sfidano per la 22a giornata della Serie B 2025-26 sabato 31 gennaio 2026 alle 15:00 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Incrocio da zona playoff: gli irpini sono 13° con 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte; 24 gol segnati, 34 subiti), i bianconeri 5° a quota 34 (10 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte; 28 gol fatti, 24 incassati). Gara dal peso specifico per le ambizioni del Cesena e per la ripartenza dell’Avellino.
L’Avellino arriva da un periodo altalenante ma ancora competitivo: cinque punti nelle ultime cinque con un successo di prestigio sulla Samp. Il Cesena ha rallentato la corsa playoff: quattro punti nelle ultime cinque, qualche difficoltà realizzativa ma pericolosità in campo aperto. Di seguito lo stato di forma a colpo d’occhio e il dettaglio dei risultati recenti.
Nelle ultime 5 di campionato l’Avellino ha totalizzato 5 punti, il Cesena ne ha fatti 4.
- Avellino
Avellino–Palermo 2-2; Bari–Avellino 1-1; Avellino–Sampdoria 2-1; Avellino–Carrarese 1-2; Spezia–Avellino 1-0
- Cesena
Cesena–Juve Stabia 1-1; Catanzaro–Cesena 2-0; Cesena–Empoli 0-1; Reggiana–Cesena 1-2; Cesena–Bari 1-2
Arbitro
La gara sarà diretta dal signor Davide Di Marco. Assistenti: Cortese e Rinaldi; IV ufficiale Cerbasi; VAR Baroni; AVAR Crezzini. Nel 2025/26 in Serie B ha arbitrato 7 partite, concedendo 2 rigori e mostrando 26 cartellini gialli (0 rossi), per una media di 3,7 ammonizioni a incontro.
- Arbitro: Di Marco
- Assistenti: Cortese – Rinaldi
- IV: Cerbasi
- VAR: Baroni
- AVAR: Crezzini
Informazioni interessanti
Partita ricca di intrecci: il bilancio recente pende dalla parte del Cesena, che negli ultimi incroci con l’Avellino ha trovato più reti e risultati favorevoli. I bianconeri sono imbattuti da quattro trasferte al Partenio e, con un gioco verticale e letale in ripartenza, restano una minaccia costante lontano da casa. L’Avellino, però, è squadra che alza i giri davanti al proprio pubblico e nelle ultime gare interne ha ritrovato spunti importanti, anche grazie a lampi dei suoi uomini di qualità. Riflettori su Gennaro Tutino, tornato protagonista davanti ai tifosi irpini, e su Riccardo Ciervo, che all’andata sbloccò il match del Manuzzi e arriva da gol pesante. Sul piano tattico, il confronto contrappone la densità e il PPDA più aggressivo degli irpini alle ripartenze e alle situazioni da palla inattiva con cui il Cesena sa colpire. Il quadro statistico suggerisce equilibrio, ma gli episodi – e la precisione sotto porta – potrebbero indirizzare il verdetto.
- L’Avellino ha vinto solo una delle ultime 10 sfide di B contro il Cesena (3 pareggi, 6 sconfitte), con i bianconeri che hanno segnato quasi il triplo dei gol nel parziale.
- Cesena imbattuto nelle ultime quattro trasferte ad Avellino (1 vittoria, 3 pareggi): possibile quarta gara di fila a segno al Partenio per i romagnoli.
- L’Avellino arriva da due ko di fila dopo un periodo positivo: non perde tre gare consecutive in B da ottobre 2017.
- Il Cesena ha perso tre delle ultime quattro in campionato (1 vittoria) e in due occasioni non ha trovato il gol: flessione da invertire.
- Ripartenze: Cesena top di categoria nelle conclusioni nate in contropiede (29), mentre l’Avellino è tra le ultime per questo fondamentale.
- Gennaro Tutino si è sbloccato al Partenio con gol+assist nelle ultime due presenze casalinghe.
- Riccardo Ciervo ha segnato nell’ultimo turno e all’andata aprì il 3-0 del Cesena contro l’Avellino.
Le statistiche stagionali di Avellino e Cesena
Possesso simile: Avellino 50,6% contro il 49,7% del Cesena. Più prolifici i bianconeri (28 gol a 24) e più solidi dietro (24 subiti vs 34). Irpini più aggressivi nel pressing (PPDA 12,0 vs 14,3) e con migliore accuratezza al tiro (49,3% vs 43,8% sui tiri in porta). Entrambe contano 3 clean sheet. Attenzione anche alle palle inattive: corner a favore Cesena 113, Avellino 85.
Giocatori: capocannoniere Avellino Tommaso Biasci (7), poi Armando Izzo, Lorenco Simic e Martin Palumbo (3). Assistman irpino: Dimitrios Sounas (3). Più ammonito: Alessandro Fontanarosa (7). Clean sheet portieri: Giovanni Daffara 1, Antony Iannarilli 2. Nel Cesena guida Cristian Shpendi (8) davanti a Riccardo Ciervo (5) e Jalen Blesa (4); top assist Tommaso Berti (5). Più ammonito bianconero: Emanuele Adamo (6). Clean sheet: Jonathan Klinsmann 3.
|Avellino
|Cesena
|Partite giocate
|21
|21
|Vittorie
|6
|10
|Pareggi
|7
|4
|Sconfitte
|8
|7
|Gol segnati
|24
|28
|Gol subiti
|34
|24
|Possesso palla (%)
|50.6
|49.7
|PPDA (pressione)
|12.0
|14.3
|Tiri nello specchio
|72
|84
|Accuratezza tiri (%)
|49.32
|43.75
|Clean sheet
|3
|3
|Cartellini gialli
|48
|42
|Cartellini rossi
|4
|2
|Capocannoniere
|Biasci 7
|Shpendi 8
|Top assist
|Sounas 3
|Berti 5
|Portiere: clean sheet
|Iannarilli 2; Daffara 1
|Klinsmann 3
FAQ
- Quando si gioca Avellino-Cesena?
-
Sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Avellino-Cesena?
-
Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.
- Chi è l’arbitro di Avellino-Cesena?
-
Dirige Davide Di Marco, assistenti Cortese e Rinaldi; IV Cerbasi; VAR Baroni; AVAR Crezzini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.