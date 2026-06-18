L'ex tecnico di Perugia, Frosinone, Reggiana e Monza sbarca in Campania con ambizioni importanti e una piazza in fibrillazione

“Una piazza calda, non banale. Sono contento di essere qui”. Queste le prime parole di Alessandro Nesta nel giorno della firma del contratto che lo legherà all’Avellino. Un nuovo inizio per lui, la seconda stagione consecutiva in cadetteria per l’ambizioso club campano presieduto da Angelo Antonio D’Agostino. I biancoverdi giungono da un’annata condita da un mix di emozioni. Partenza con Biancolino in panchina, chiusura con il navigato Ballardini e la qualificazione addirittura ai playoff per la Serie A con l’onorevole uscita di scena per mano del Catanzaro di Alberto Aquilani. Ora i “Lupi” irpini sono chiamati ad una dolce conferma.

L’annuncio dell’ex difensore di Lazio e Milan a capo del team ha generato dalle parti dello stadio Partenio-Lombardi un entusiasmo crescente da parte dei tifosi sempre esigenti e affezionati alle sorti della compagine rappresentativa della loro città.

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La storia indelebile

D’altronde epoche storiche per il calcio irpino non si cancellano facilmente. Al giro di boa tra gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, infatti, quel fazzoletto del Meridione italiano regalava illustri campionati di Serie A con protagonisti entrati eternamente nel cuore della gente. Da capitan Di Somma alla punta Juary passando per Barbadillo, Nando De Napoli, Vignola, Tacconi, Franco Colomba e tanti altri. Una società simbolo del riscatto del Sud dello stivale al cospetto delle potenze pluridecorate e decisamente più facoltose delle matricole da Roma in giù. Un patron come Antonio Sibilia burbero ma idolatrato alla follia dalla piazza e una vicinanza politica all’ex numero uno della Democrazia Cristiana Ciriaco De Mita sempre utile. Trainer del calibro di Luis Vicinio, Marchioro, Angelillo, Robotti. Epopea unica nel suo genere, irripetibile? Forse, ma nella vita come nel mondo del pallone tutto è possibile. Un contesto socio-culturale e sportivo che ha saputo rialzarsi anche dall’immane tragedia del terremoto che colpì proprio il territorio dell’Irpinia il 23 novembre 1980.

Arriva “Tempesta perfetta”

Torniamo però alle vicende odierne dei “Lupi” campani. La stagione 2025-2026 è alle porte. La dirigenza è al lavoro per organizzare il primo step essenziale, quello cioè della preparazione estiva, e chiaramente per allestire un organico capace di ben comportarsi in un torneo molto impegnativo e spesso mascherato da insidie improvvise. Una autentica maratona che ogni weekend metterà alla prova la truppa biancoverde. Al timone arriva Nesta, soprannominato da gioatore “Tempesta perfetta”, reduce da un periodo di stop utile a lui in parte per ricaricare le batterie delle motivazioni e in parte per studiare a fondo l’evoluzione tecnico-tattica del calcio contemporaneo. L’ultima squadra allenata dal neo trascinatore della ciurma irpina è il Monza. Per lui anche avventura alla corte di Miami FC, Perugia, Frosinone e Reggiana. Il passato illustre da elegante difensore, invece, non ha bisogno di particolari considerazioni. Una carriera luminosa, vincente, lunga, talvolta sfortunata, ma da pelle d’oca. Originario del quartiere capitolino di Cinecittà, classe 1976, cresce prima nel Cinecittà Bettini e successivamente nel vivaio della Lazio. Una vita in biancoceleste, con trionfi da capitano della prima squadra negli anni della gestione targata Cragnotti con il compianto Eriksson in panchina, fino al 2002. In quella stessa estate Adriano Galliani lo porta al Milan. Alle dipendenze del Diavolo l’apoteosi di vittorie tra scudetti, Champions League e Mondiale per Club.

Suggestioni tecnico-tattiche

Come sarà l’Avellino di Alessandro Nesta? Evitiamo di lanciarci in ipotesi troppo frettolose, ma possiamo di certo affermare che sul piano strettamente tattico l’ex tecnico del Monza predilige di base un 3-4-3 o 3-4-2-1, due sistemi utilizzati con più costanza nelle recenti annate. Serviranno quindi esterni infaticabili sui binari, un solido trio arretrato, una mediana brava ad alternare quantità e qualità, e un attacco possibilmente prolifico. Facile a dirsi, più complicato nel mettere a terra determinate idee soprattutto in sede di mercato. Nelle ultime ore stanno circolando parecchi nomi accostati alla truppa campana. Una delle piste più credibili porterebbe al profilo molto interessante di Matteo Cocchi. Il terzino sinistro scuola Inter, nato nel 2007, sta sfoderando ottime prestazione con la maglia della Under 23 nerazzurra. Nello scorso torneo di Serie C, ad esempio, il laterale ha totalizzato 26 gettoni con 1 gol e 2 assist. Da sottolineare pure 3 presenze tra Serie A e Coppa Italia con la prima squadra di mister Chivu. Sarà però non semplice battere la concorrenza di altre pretendenti in B come Pisa, Palermo e Modena. Le mosse del direttore sportivo Aiello portano alla linea verde con estrema convinzione. Ai raggi X pure i curriculum della punta classe 2005 dell’Atalanta Under 23 Giulio Misitano e del mancino educato del 2008 Mattia Marello, diretta espressione della Primavera irpina.

Idea Olzer

Un capitolo a parte invece è dedicato al nome di Giacomo Olzer. Nato a Rovereto il 14 aprile 2001, matura calcisticamente nel settore giovanile del Milan completando la trafila. Nel 2021 passa al Brescia per 3 milioni di euro. Approda in Abruzzo a Pescara la scorsa estate ma non riesce ad aiutare i compagni del Delfino a raggiungere la vetta della permanenza in categoria. Nel complesso in questa stagione appena mandata in soffitta per Olzer 30 apparizioni e 6 gol con 3 assist tra campionato di Serie B e Coppa Italia in 2026 minuti trascorsi in campo. Saranno questi gli uomini giusti per l’apertura del ciclo di Alessandro Nesta al timone dell’Avellino? Al Partenio-Lombardi pretendono un team disposto ad uscire dal campo ogni volta con la casacca biancoverde intrisa di sudore fino all’ultima goccia.