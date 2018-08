Avellino e Bari preparano due piani

La Serie B e la Serie C sono nel caos. E allora attenzione alle sorprese. Il presidente della Lega Pro Gravina ha rimandato all’8 settembre il varo dei calendari della terza serie, il cui campionato dovrebbe iniziare nel weekend successivo. Con quante squadre? Ancora non è dato saperlo, tutto dipenderà dall’esito dei ricorsi che le sei società che ambiscono al ripescaggio in B (Catania, Novara, Pro Vercelli, Ternana, Siena) hanno presentato al Collegio di Garanzia del Coni.

In un tale clima di incertezza, quindi, resta vago anche il futuro di Avellino e Bari, due delle tre società cancellate causa fallimento dalla mappa della Serie B. Entrambi i club hanno pronti due piani, uno per la ripartenza dalla D, un altro per l’auspicata iscrizione alla Serie C. Lo stesso Gravina, che aveva escluso l’ipotesi fino a pochi giorni fa, è parso più possibilista nelle ultime ore: "Difficile che irpini e Bari possano compiere il salto, ma può sempre accadere di tutto".

SPORTAL.IT | 23-08-2018 11:10